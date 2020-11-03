В Киеве "минировали" станцию метро "Крещатик"

Станция "Крещатик" Святошино-Броварской линии Киевского метрополитена была закрыта вечером 3 ноября для пассажиров вместе с пересадочным узлом в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании.

Об этом сообщило в 18:21 на своей странице в Facebook коммунальное предприятие "Киевский метрополитен". В 19:17 КП сообщило, что взрывоопасных предметов на станции не обнаружили, и метро продолжило работу в обычном режиме.

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Напомним, накануне в Киеве мужчина угрожал взорвать вареничную "Катюша".

1 ноября также сообщалось о якобы заминировании моста Патона. В итоге полиция задержала пьяного мужчину, который трижды в этот день сообщал о минировании объектов в Печерском районе столицы.