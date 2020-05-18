В Киевской области фермер-банкрот выбросил в поле тонны моркови (ВИДЕО)

В поселке Гостомель Киевской области местный фермер выбросил в поле тонны моркови.

Об этом в Facebook пишут очевидцы.

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"Только что по дороге встретил, вероятно, один из результатов карантина. Горы моркови, которую выбросили гнить. Как сказали местные, которые это собирали на корм животным, местный предприниматель обанкротился потому, что некуда сбывать продукцию и выбросил это все. И вероятно по стране таких случаев сотни...", — написал очевидец.

"Фермер обанкротился… Он потратил деньги (семена, выращивание, обработку), возможно, брал кредит, но в результате ограничений власти о карантине не смог доставить к покупателям", — добавила местная жительница.

Как сообщалось ранее, закрытие продуктовых рынков Украины привело к коллапсу на рынке ранних овощей, а украинские фермеры оказались на грани банкротства.

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В конце марта продуктовым рынкам в Украине при выполнении ряда условий было разрешено возобновить работу во время карантина по коронавирусу.

Позднее Ляшко сказал, что Министерство здравоохранения может запретить работу рынков при условии несоблюдения всех установленных правил карантина.

Напомним, что на заседании правительства 1 апреля чиновники ограничили посещение парков и зон отдыха. Такое решение украинское правительство приняло на заседании 1 апреля.