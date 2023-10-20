В Києві відбулось вручення премії «GR-спеціаліст-2023»

Українська асоціація професіоналів у сфері GR та лобістів провела восьму урочисту церемонію вручення щорічної премії "GR-Спеціаліст-2023".

Основною метою заходу стало відзначення Українською асоціацією професіоналів у сфері GR та лобістів найкращих GR-практика та кейсів в Україні. Серед номінантів та гостей премії представники державних органів влади, відомі бізнесмени та громадські діячі.

Цього року асоціація зосередилася на нових викликах, які постали внаслідок конфлікту з росією, та можливостях, які він створив для нас як GR-спільноти. З цією метою були додані нові категорії, що відображають прагнення підтримувати більш тісну співпрацю з міжнародними організаціями та підкреслюють важливість GR у сучасному світі.

Захід відкрила голова Української асоціації професоналів у сфері GR та лобістів Катерина Одарченко. Пані Катерина наразі працює у Вашингтоні, співпрацюючи з американськими експертами та політичними діячами Конгресу і Палати Представників.

У заході взяли участь народні депутати України, члени Української асоціації професоналів у сфері GR та лобістів, представники бізнесу, професійних об'єднань та громадського сектору. Модератор заходу - керівник соціального напрямку Української асоціації професіоналів у сфері GR фахівців та лобістів Ірина Копаниця.

Нагородою було відзначено найкращі кейси цього року, зокрема:

«Нібулон» за відновлення конкурентоспроможності заблокованих річкових портів

відновлення конкурентоспроможності заблокованих річкових портів « Кернел» , за найкращий адвокаційний кейс

« за найкращий адвокаційний кейс Імперіал Тобако за найкращий міжнародний кейс

за найкращий міжнародний кейс Адвокатське об'єднання «Barristers » за надання правової допомоги асоціації родин захисників Азовсталі.

«Barristers » за надання правової допомоги асоціації родин захисників Азовсталі. Українську зернову асоціацію за експорт зерна з Дунайських портів.

Українську зернову асоціацію за експорт зерна з Дунайських портів. Дарію Глущенко за лобіювання законопроекту про заборону спекуляцій воєнною тематикою

Дарію Глущенко за лобіювання законопроекту про заборону спекуляцій воєнною тематикою Women in Nuclear Ukraine, Win Ukraine за міжнародну культурну дипломатію в інтересах України

Women in Nuclear Ukraine, Win Ukraine за міжнародну культурну дипломатію в інтересах України Уріель Штерн за створення пересувної медичної платформи, та інших.

Премія була організована восьмий рік поспіль Українською асоціацією професіоналів у сфері GR та лобістів, провідною міжнародною асоціацією фахівців зі зв'язків з громадськістю, що налічує 68 членів, серед яких провідні фахівці США, Великобританії та Європи. Створена 8 років тому, Асоціація розробила законопроект «Про прозоре лобіювання», провела понад 10 конференцій, 50 зустрічей, безліч семінарів, вебінарів, 10+ міжнародних форуми та освітні програми по лобіюванню.

Партнером заходу виступила компанія SIC GROUP, консалтингова компанія, що практикує у сфері політичного консалтингу, політичних технологій та антикризових і стратегічних комунікацій. Компанія займає провідну роль на ринках Східної Європи та Центральної Азії, а також у Європейському Союзі та США. На рахунку команди SIC більше 30 перемог на виборах, 50 успішних антикризових проектів, 100 PR-кампаній і проектів, що працюють з особистою репутацією ТОП-людей і компаній регіону. Особливу увагу та ресурси команда компанії приділяє розвитку освітніх проектів, побудові прозорої лобістської інституції та розвитку демократії.