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В Києві відбулось вручення премії «GR-спеціаліст-2023»
Українська асоціація професіоналів у сфері GR та лобістів провела восьму урочисту церемонію вручення щорічної премії "GR-Спеціаліст-2023".
Основною метою заходу стало відзначення Українською асоціацією професіоналів у сфері GR та лобістів найкращих GR-практика та кейсів в Україні. Серед номінантів та гостей премії представники державних органів влади, відомі бізнесмени та громадські діячі.
Цього року асоціація зосередилася на нових викликах, які постали внаслідок конфлікту з росією, та можливостях, які він створив для нас як GR-спільноти. З цією метою були додані нові категорії, що відображають прагнення підтримувати більш тісну співпрацю з міжнародними організаціями та підкреслюють важливість GR у сучасному світі.
Захід відкрила голова Української асоціації професоналів у сфері GR та лобістів Катерина Одарченко. Пані Катерина наразі працює у Вашингтоні, співпрацюючи з американськими експертами та політичними діячами Конгресу і Палати Представників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У заході взяли участь народні депутати України, члени Української асоціації професоналів у сфері GR та лобістів, представники бізнесу, професійних об'єднань та громадського сектору. Модератор заходу - керівник соціального напрямку Української асоціації професіоналів у сфері GR фахівців та лобістів Ірина Копаниця.
Нагородою було відзначено найкращі кейси цього року, зокрема:
- «Нібулон» за відновлення конкурентоспроможності заблокованих річкових портів
- «Кернел», за найкращий адвокаційний кейс
- Імперіал Тобако за найкращий міжнародний кейс
- Адвокатське об'єднання «Barristers » за надання правової допомоги асоціації родин захисників Азовсталі.
- Українську зернову асоціацію за експорт зерна з Дунайських портів.
- Дарію Глущенко за лобіювання законопроекту про заборону спекуляцій воєнною тематикою
- Women in Nuclear Ukraine, Win Ukraine за міжнародну культурну дипломатію в інтересах України
- Уріель Штерн за створення пересувної медичної платформи, та інших.
Премія була організована восьмий рік поспіль Українською асоціацією професіоналів у сфері GR та лобістів, провідною міжнародною асоціацією фахівців зі зв'язків з громадськістю, що налічує 68 членів, серед яких провідні фахівці США, Великобританії та Європи. Створена 8 років тому, Асоціація розробила законопроект «Про прозоре лобіювання», провела понад 10 конференцій, 50 зустрічей, безліч семінарів, вебінарів, 10+ міжнародних форуми та освітні програми по лобіюванню.
Партнером заходу виступила компанія SIC GROUP, консалтингова компанія, що практикує у сфері політичного консалтингу, політичних технологій та антикризових і стратегічних комунікацій. Компанія займає провідну роль на ринках Східної Європи та Центральної Азії, а також у Європейському Союзі та США. На рахунку команди SIC більше 30 перемог на виборах, 50 успішних антикризових проектів, 100 PR-кампаній і проектів, що працюють з особистою репутацією ТОП-людей і компаній регіону. Особливу увагу та ресурси команда компанії приділяє розвитку освітніх проектів, побудові прозорої лобістської інституції та розвитку демократії.