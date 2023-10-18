В Києві відбувся ІХ Київський Міжнародний економічний форум 2023

Девʼятий Київський міжнародний економічний форум вдруге пройшов в умовах воєнного стану під гаслом «Люди. Бізнес. Економіка. Ціна свободи».

Цього року форум об'єднав понад 900 учасників та більше ніж 70 спікерів — представників української влади, бізнесу та суспільства. Крім того, до події долучилися міжнародні спікери — Ґаель Весьєр, Надзвичайний і Повноважний Посол Франції в Україні; Ремі Дюфло, заступник Голови Представництва ЄС в Україні; Крістер Хаглунд, голова правління Miltton Ukraine; Кріспін Еллісон, старший партнер Marsh McLennan; Альберто Фернандес-Дієс, керівник торговельно-економічного відділу Представництва ЄС в Україні; Курт Волкер, почесний співробітник Центру аналізу європейської політики Center for European Policy Analysis (CEPA) та ін.

Головною темою цьогорічного КМЕФ стало питання свободи та ціни, яку український бізнес, економіка та суспільство платить під час повномасштабної війни — за майбутнє держави з вільною розвинутою економікою та дієвими стратегіями розвитку.

Подію відкрив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, який розповів про головні напрямки роботи держави, безпекові питання та економічні тенденції під час війни: «У 2023 році спільними зусиллями Україні вдалося змінити багато негативних економічних тенденцій, що склалися через повномасштабну агресію росії. Інфляція сповільнилася з 26% до 8-9%. Маємо рекордні міжнародні резерви в розмірі близько 40 млрд доларів. Дефіцит залишився на рівні 20%, і ми знаємо, як його профінансувати наступного року». А також акцентував на 6 секторах, які стануть основою економіки майбутнього: ВПК, аграрний сектор, енергетика, ІТ, будівництво та машинобудування.

В рамках події представники бізнесу та держави обговорили надскладні виклики та завдання для української економіки — нарощування людського капіталу, повернення вимушених мігрантів, створення привабливого інвестиційного та бізнес-клімату, налагодження системної співпраці з міжнародними партнерами, інтеграцію ветеранів та багато іншого. І головне — питання побудови нової, економічно успішної України.

«Сьогодні найрозвиненіші економіки світу конкурують за таланти, оскільки це — ключовий капітал та величезний потенціал для економічного зростання. Після перемоги в України є потужні можливості для розвитку економіки, враховуючи нашу локацію, ресурси, креативність та адаптивність. Але за умови, що ми повернемо таланти. Саме тому я концентруюсь на інвестиціях в інноваційні та індустріальні парки в Україні, які вже стають магнітами для наших талановитих спеціалістів, і дозволяють їм реалізовувати свій потенціал тут, а не за кордоном», — зазначив Василь Хмельницький, засновник холдингу UFuture, ініціатор Київського міжнародного економічного форуму.

Навіть попри великі втрати для економіки та непрогнозованість ситуації на внутрішньому ринку, український бізнес продовжує адаптуватися до воєнних умов, шукати ефективні рішення та інтегрувати в свої стратегії новий досвід. За переконанням учасників та спікерів цьогорічного КМЕФ, важливо робити це вже зараз, не чекаючи кращих часів.

«Цьогорічний КМЕФ мав кілька важливих результатів. Форум показав оптимізм українського бізнесу, який в складних обставинах війни не тільки виживає, а і намагається розвиватись як всередині країни, так і на світовому ринку. Український уряд, розуміючи всю складність завдань з розвитку економіки, розробляє програми страхування воєнних ризиків, стимулювання промислового виробництва, МСП, гуманітарного розмінування та ін. А першими, хто буде інвестувати в розбудову України, будуть українські інвестори. Але вже сьогодні потрібно готувати проєкти і починати діалог з міжнародним бізнесом, який бачить перспективи роботи в Україні», — відзначив Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

Захід мав потужну благодійну складову: учасники цьогорічного Київського міжнародного економічного форуму передали 1 млн грн на підтримку Superhumans Center та Збройних сил України.

Запис онлайн-трансляції форуму доступний на YouTube каналі КМЕФ за підтримки інноваційного партнера та ексклюзивного партнера прямої трансляціï Mastercard за посиланням.

Cтратегічний партнер: UFuture.

Титульні партнери: Нова Пошта; AJAX; Biopharma; Нафтогаз; Федерація роботодавців нафтогазової галузі; Смарт-Холдинг.

Партнери: Київстар, AEQUO, Dynasty Investment Group, Інтерпайп, Епіцентр, МХП, Biosphere, ПУМБ, QPartners, Neqsol Holding, ПриватБанк, ДТЕК, CEO Club, Work.ua, Miltton, Superhumans Center, Всеукраїнська програма ментального здоров'я “Ти як?”, ГО “Безбар'єрність”.

Аналітичний партнер: Gradus.

Титульні медіапартнери: Starlight Media, 1+1 Медіа.

Медіапартнери: Ми Україна, Інтерфакс Україна, Delo, The Page, Mind, The Kyiv Independent, TAVR media, Huxley.

Ми віримо, що наша перемога, наше відновлення та розвиток економіки — це наш вибір і наша справа.

Детальніше про подію за посиланням.