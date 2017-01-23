В Китае отмечен пик рождаемости — более 18 млн человек за 2016 год

По данным Национальной комиссии по здоровью и планированию семьи, в 2016 году в Китае родились 18,46 миллиона человек, что на 11,5% больше, чем годом ранее, пишет "Медуза" со ссылкой на ВВС.

Рост уровня рождаемости произошел на фоне сокращения числа женщин детородного возраста почти на пять миллионов человек. Таким образом, отметили представители комиссии, рост рождаемости можно напрямую связать с отменой политики "одна семья — один ребенок".

Правило "одна семья — один ребенок" действовало в Китае 35 лет. Власти КНР обосновали необходимость ограничения рождаемости борьбой за повышение благосостояния населения и защитой от перенаселения.

Цель сократить рост была достигнута: если в 1990–2000 годах он составил 1,07%, то с 2000-го по 2010-й — 0,57%.

В 2013 году запрет частично отменили: было разрешено иметь двух детей тем семьям, где хотя бы один родитель был единственным ребенком. Таких семей к тому моменту в стране было большинство. В конце 2015 года власти КНР отменили правило "одна семья — один ребенок" для всех семейных пар. Теперь все семьи смогут заводить по двое детей.

Смягчить меры по ограничению рождаемости, как сообщалось, Китай был вынужден из-за угрозы значительного сокращения трудоспособного населения на фоне роста числа жителей пенсионного возраста.

Анализируя причины, заставившие китайские власти снять ограничения на количество детей в китайских семьях, The Wall Street Journal отмечает также, что запрет породил такие проблемы, как принудительные аборты и стерилизация женщин. Кроме того, заботиться о престарелых родителях мог только один ребенок.

Зачем Китай разрешил заводить двух детей?

В ООН подсчитали, что с 2010-го по 2020 год китайская экономика лишится 67 миллионов рабочих (населения в возрасте от 15 до 64 лет), пишет The Wall Street Journal.

При этом страна стремительно стареет. Сейчас число стариков составляет 110 млн, к 2030 году оно вырастет до 210 млн, а к 2050 году составит четверть населения. В 2013 году общее население Китая составляло 1,357 млрд человек.