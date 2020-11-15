В Минэнерго планируют поставлять украинский водород в Европу

Министерство энергетики Украины рассматривает несколько вариантов транспортировки водорода украинского производства в Европу.

В частности, как сообщает пресс-служба ведомства, в 2020 году Евросоюз утвердил Водородную стратегию для климатически нейтральной Европы к 2050 году, в которой, в частности, определено Украины приоритетным партнером благодаря ее потенциала по производству "зеленого" водорода и имеющейся инфраструктуры, соединенной с ЕС.

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"Украина ставит перед собой амбициозные климатические цели по декарбонизации энергетики, промышленности и транспорта. Поэтому использование "зеленого" водорода является инструментом, который может обеспечить выполнение поставленных целей. Министерство уже разрабатывает дорожную карту водородной энергетики Украины. Нами намечены краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы транспортировки водорода", — заявила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

По данным Минэнерго, Украина имеет следующие перспективы:

– краткосрочные — водород транспортируется в небольших количествах в газообразном состоянии в цистернах, с помощью грузовых автомобилей, использующих дорожную инфраструктуру.

– среднесрочная перспектива: водород может транспортироваться как жидкий органический водород (LOHC) грузовиками и железнодорожной инфраструктурой.

– долгосрочный горизонт: использование региональной и транспортной инфраструктуры газопроводов для местных перевозок в больших количествах и для объемов экспорта.

В то же время, по ее словам, возможности газотранспортной системы для транспортировки водорода должны быть тщательно изучены совместно с экспертами с целью обеспечения безопасной работы.

"Этот вопрос нужно дополнительно проработать вместе с экспертами ЕС по определению маршрутов, а также проработать комплекс мер по обеспечению надежности и безопасности работы газотранспортной системы с новым энергоносителем", — подчеркнула Буславец.

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В то же время дальнейшая работа будет включать:

– разработку и принятие нормативно-правовой базы для обеспечения функционирования отрасли водородной энергетики Украины, аппроксимации законодательства с требованиями международного права в этой сфере;

– внедрение в Украине системы стандартизации в области водородной энергетики, разработанной на базе международно установленных стандартов и норм для этого вида топлива;

– разработку требований и мер безопасности в процессе производства, хранения, транспортировки и потребления водорода с учетом современных технологий ведущих стран ЕС.

В рамках Экспертного совета при Министерстве уже создана Рабочая группа по развитию водородной энергетики, к которой могут участвовать заинтересованные стороны.

В Минэнергетики напомнили, что согласно "Инициативе зеленого водорода для Европейского Зеленого курса 2x40 ГВт" и плана выхода из кризиса COVID-19, в Украине выделено создание 10 ГВт новых мощностей по производству "зеленого" водорода, из которых большинство предназначена для экспорта в Европейский Союз.

Напомним, в начале августа рамках EU Hydrogen Strategy, к которой приобщилась Региональная Газовая Компания, состоялся первый в Украине эксперимент по использованию водорода в газораспределительной сети.