В Минфине создали компьютерную программу для анализа местных бюджетов

Министерство финансов разработало и внедрило в опытную эксплуатацию компьютерную программу "Информационно-аналитическая система управления планированием и выполнением местных бюджетов LOGICA", которая является инструментом для проведения контроля на каждой стадии бюджетного процесса относительно местных бюджетов.

Как сообщил первый заместитель министра финансов Денис Улютин, система разработана при поддержке проекта международной технической помощи ЕС для усиления государственных финансовых систем местных правительств.

"ИАС LOGICA является частью интегрированной информационной системы, которая создается Минфином для сопровождения на всех уровнях процесса подготовки и мониторинга исполнения бюджета", — заявил Улютин.

В Минфине отмечают, что основная цель разработки ИАС LOGICA — это повышение уровня автоматизации процессов в сфере управления государственными финансами на местном уровне путем внедрения новейших информационных технологий в процессе создания бюджетных документов, обработки данных, содержащихся в них, и улучшения обмена информацией с Минфином.

Система направлена ​​на формирование механизма информационного взаимодействия о показателях местных бюджетов, содержащиеся в соответствующих бюджетных документах и ​​формах отчетности, между субъектами информационного обмена с целью обеспечения реализации их полномочий.

С помощью интеграции с ИАС LOGICA через открытый программный API-интерфейс местные финансовые органы и другие участники бюджетного процесса смогут:

– автоматизировать процесс составления прогноза местного бюджета, проекта решения о местном бюджете, бюджетных документов, связанных с исполнением местного бюджета и управлением средствами местного бюджета;

– создать справочник сети участников бюджетного процесса и внедрить электронный обмен информацией между ними, уменьшит бумажный оборот бюджетных документов;

– владеть и обмениваться информацией о бюджетные показатели в электронном виде, что повысит функциональные возможности персонала осуществлять быстрый и качественный анализ полученной информации, создавать современную визуализацию данных с помощью дашборда;

– структурировать бюджетные процедуры благодаря внедрению бюджетного календаря и контролировать все этапы бюджетного процесса, усилит финансово-бюджетную дисциплину среди участников бюджетного процесса;

– проводить мероприятия по мониторингу, анализу и контролю за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;

– оперативно получать информацию Государственной казначейской службы Украины о выполнении местного бюджета; анализировать и прогнозировать состояние ликвидности местного бюджета на соответствующую дату;

– обеспечивать публикацию информации о бюджете в форме открытых данных и тому подобное.