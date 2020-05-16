Бизнес 30 минут назад

В Минздраве назвали новые правила для работы салонов красоты на карантине

Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров

Барбершоп на карантине. Фото: delo.ua Барбершоп на карантине. Фото: delo.ua
Барбершоп на карантине. Фото: delo.ua

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах", — говорится в сообщении.

В частности, в правилах сказано, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь по предварительной записи с интервалом не менее 15 минут.

Указано, что посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице, при этом на одного человека должно отводиться как минимум 5 квадратных метров. Также у посетителей должны быть средства индивидуальной защиты.

В свою очередь сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты. Персоналу разрешается использовать только респираторы без клапана выдоха.

Кроме того, у входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения расстояния в 1,5 метра. Между местами предоставления услуг также должна быть дистанция не менее 1,5 метра.

Также учреждениям необходимо обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты.

Читайте также:
Пустые летние террасы и переполненные барбершопы: как столица выходит из карантина (ФОТО)

К тому же во время карантина в салонах красоты запрещается наличие рекламной продукции, журналов и различных игрушек.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины планирует утвердить 4 этапа выхода из карантина, которые будут вводить не синхронно по всей стране, а в зависимости от ситуации в регионах.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад в конце мая — исследование
Эпидемия коронавируса в Украине может пойти на спад в конце мая — исследование
В НБУ рассказали, что будет с курсом гривни после карантина
В НБУ рассказали, что будет с курсом гривни после карантина
Как контролировать агрессию: слушайте свое тело и экологично сливайте негатив — психолог
Как контролировать агрессию: слушайте свое тело и экологично сливайте негатив — психолог
Загрузка...
Новое видео
МСБ vs коронакризис: Anticrisis business talks с Абрамовой, Левиным и Ткаченко / DeloUA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине зафиксировано рекордное число выздоровлений от коронавируса за сутки

  3. Украина будет вынуждена остановить атомные блоки через 5-10 лет — Минэнерго

  4. В НБУ рассказали, что будет с курсом гривни после карантина

  5. В Украине существенно подорожало такси после ослабления карантина — НБУ

Загрузка...