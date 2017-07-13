В мире агронауки: Как и где изобретаются средства для защиты растений

Где "рождаются" препараты

Чтобы вывести на рынок новые эффективные препараты и сорта растений, агрокомпания должна обладать мощным научным потенциалом. Поэтому все крупные производители инвестируют в науку. Они располагают собственными научными центрами, где проводятся сотни исследований и осуществляется поиск уникальных решений.

Как выглядят современные научные площадки? К примеру, научно-исследовательский центр Jealott`s Hill (Англия) компании Syngenta объединяет более 10 исследовательских направлений. Над разработкой новых продуктов и их безопасностью трудится более 800 ученых. За год в Jealott`s Hill разрабатывают десятки новых сортов и препаратов для защиты растений. Научный центр начал свою работу еще в далеком 1927 году на базе трех фермерских хозяйств, расположенных по соседству. Сегодня это самый крупный центр з глобальной сети из 119 R&D площадок.

Что стоит за новыми изобретениями

Вывод новых продуктов на рынок не только наукоемкий, но и высокозатратный процесс. К примеру, на разработку одного СЗР компания тратит от $280 млн. А вот вывод на рынок нового гибрида растений стоит порядка $100 млн.

Если говорить о глобальных инвестициях, то научные исследования стоят компании не менее $1,5 млрд в год

Разработка новых продуктов требует больших временных ресурсов. К примеру, от начала работы над новым препаратом (СЗР) и до его первой продажи в среднем проходит 10-12 лет.

Почему так долго? На первом этапе ученые трудятся над поиском действующего вещества — химического соединения, которое в дальнейшем и станет "сердцем" препарата. Отметим, что для того, чтобы найти одно единственное нужное вещество ученые могут провести биологические и химические опыты с более чем 600 тыс. веществами. Этот процесс в R&D центре полностью автоматизирован и требует лишь контроля со стороны научного персонала.

Следующий этап — создание прототипа готового препарата. Для этого необходимо подобрать дополнительные вещества к основному действующему веществу. Процесс также осуществляется с помощью роботизированной линии, стоимость которой достигает $8 млн.

На каждом из этих этапов ученые проводят тесты на растениях, чтобы проверить биологическую активность потенциального гербицида либо инсектицида.

Львиную долю денег и времени компания тратит на тестирование препаратов с точки зрения безопасности

Тестирование длится от 8 до 10 лет и повторяется на всех этапах создания продукта. Под эти цели в центре работает отдельный научный отдел, который проводит тесты по 4 направлениям.

"Для начала происходит проверка на токсикологию. Далее мы отслеживаем, как происходит распад продукта. На третьем этапе мы определяем угрозу для окружающей среды. И на завершающем этапе — проверяем риски для людей. Изучаем возможные последствия, как для специалистов, которые контактируют с препаратом в полевых условиях, так и для самих потребителей сельхозпродукции, подвергшийся химобработкам", — рассказывает технический экспертотдела защиты и безопасности потребительских продуктов Либи Маунд. И тут же добавляет, что вся информация, которую получает отдел, передается на аудит и варификацию в органы регистрации. Главная задача органов регистрации — убедиться в том, что продукты компании отвечают всем требованиям безопасности и не угрожают окружающей среде и здоровью человека. "После тщательных исследований и проверки мы получаем разрешение на продажу продукта", — рассказывает Либи.

Регистрация продукта в Европе — сверхсложная процедура, которая разбита на 2 этапа. Сначала происходит регистрация действующего вещества, а после получения разрешение на его использование, начинается разработка нового продукта и регистрация готового препарата. В целом процесс регистрации занимает от 5 до 8 лет.

Потенциал Украины

Совершенно очевидно, что Украина становится значимой научно-исследовательской площадкой компании Syngenta. Совсем недавно, в конце июня компания открыла научно-селекционный центр в Днепропетровской области инвестировав в него $1 млн. Центр будет специализироваться на селекции кукурузы, и подсолнечника, выводя на рынок посевной материал с высоким генетическим потенциалом, районированного под агроклиматические условия каждого региона. Отметим, что это 4-й селекционный центр по подсолнечнику, другие 3 уже успешно действуют Аргентине, Индии и Франции.

Несомненно, такие проекты закладывает прочный фундамент для устойчивого развития сельского хозяйства Украины, а также интегрирует нашу страну в глобальную сеть инновационных разработок в области семеноводства и защиты растений.