В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель хамсы

Сотрудники Азовского рыбоохранного патруля 16 ноября выявили в Молочном лимане около поселка Кирилловка Запорожской области массовую гибель водных биоресурсов.

Как сообщает на своей странице в Facebook Госагентство рыбного хозяйства, при обследовании 64 м участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружили от 300 до 500 погибших особей азовской хамсы.

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для установления причин мора рыбы о факте ее гибели сообщили сотрудникам Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.