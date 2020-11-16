  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 6 минут назад

В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель хамсы

Мор рыбы обнаружили на территории Приазовского нацпарка в районе Кирилловки

В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель хамсы В Молочном лимане зафиксирована массовая гибель хамсы

Сотрудники Азовского рыбоохранного патруля 16 ноября выявили в Молочном лимане около поселка Кирилловка Запорожской области массовую гибель водных биоресурсов.

Как сообщает на своей странице в Facebook Госагентство рыбного хозяйства, при обследовании 64 м участка водоема и его прибрежной защитной полосы на одном квадратном метре обнаружили от 300 до 500 погибших особей азовской хамсы.

Подпишитесь на канал DELO.UA

для установления причин мора рыбы о факте ее гибели сообщили сотрудникам Приазовского национального природного парка и Кирилловского поселкового совета.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Новоизбранный мэр Конотопа умер от Covid-19
Новоизбранный мэр Конотопа умер от Covid-19
В Украине открыли земельный кадастр для судебных исполнителей и арбитражных управляющих
В Украине открыли земельный кадастр для судебных исполнителей и арбитражных управляющих
Украина попала в ТОП-5 поставщиков продовольствия в Евросоюз
Украина попала в ТОП-5 поставщиков продовольствия в Евросоюз
Загрузка...
Новое видео
"Імітація імітації" — чи підтримують українці карантин вихідного дня? Є питання

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Одессе на выборах мэра побеждает Труханов, в Херсоне — Колыхаев, — данные экзитполов

  3. Верещук допускает раскол "Слуги народа"

  4. Главы всех фракций Рады выступили за отмену карантина по выходным, Шмыгаля ждут "на ковер"

  5. В Украине презентовали пилотный рейтинг поставщиков электроэнергии

Ивент
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
Управление неизвестностью: стратегии СЕО и владельцев компаний на Business Wisdom Summit
В этом году все компании попали в зону экономической неопределенности, именно поэтому ключевая тема Business Wisdom Summit 2020 — управление неизвестностью
Загрузка...