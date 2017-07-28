В "Мрии" прокомментировали обострение ситуации вокруг активов компании

В агрохолдинге "Мрия" признали обострение ситуации вокруг земельных активов компании. Как отмечают в агрохолдтнге, речь идет о части активов, незаконно выведенных из "Мрии" в момент дефолта и возвращенных в судебном и других предусмотренных законом порядках.

"На момент возврата "Мрие" прав на эти земли, их большая часть была перепродана третьим лицам. Мы провели переговоры с "временными" собственниками этих участков и попытались совместно найти решение, которое устроило бы обе стороны. К сожалению, достичь компромисса удалось не со всеми, — рассказывает директор по юридическим вопросам агрохолдинга "Мрия" Сергей Игнатовский. — Сейчас, в момент сбора урожая, ситуация обострилась. Мы видим, что ей воспользовались наши давние оппоненты — бывшие собственники и менеджеры "Мрии", которые объединили вокруг себя нескольких покупателей подобных "спорных" земель. Я предполагаю, что конечная цель подобной стратегии — убедить общественность в том, что наша компания — злобный рейдер, обижающий маленьких честных фермеров".

"Никакого конфликта между работающими по закону фермерами и "Мрией" нет, — подчеркивает Сергей Игнатовский. — Есть новый виток старого конфликта между компанией и ее бывшими собственниками и руководством, эту компанию обокравшими. Все эти земли, вокруг которых наши оппоненты пытаются раздуть скандал, это не отдельные 360 га в Белогорском районе, 183 га в Тернопольском и т.д., а части одной большой проблемы — незаконного вывода земельного банка "Мрии" в момент дефолта".

Агрохолдинг "Мрия" — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, основанный в 1992 году Иваном Гутой. На сегодняшний день его земельный банк составляет 180 тыс. га, расположенных в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ривненской областях. Выращивает пшеницу, подсолнечник, картофель, кукурузу, сою, рапс, ячмень, горох, гречиху и сорго. Элеваторные мощности компании оцениваются в 600 тыс. тонн.

В августе 2014 года "Мрия" сообщила о просроченной выплате около $9 млн процентного дохода и около $120 млн в счет погашения долга по ее обязательствам. Совокупная задолженность перед всеми финансовыми кредиторами с учетом гарантий, предоставленных связанным с семьей Гут компаниям, на момент объявления дефолта агрохолдинга составляла около $1,3 млрд.

В начале февраля 2015 года операционный контроль над ним перешел к кредиторам, которые избрали новое руководство, а в сентябре 2016 года комитеты кредиторов и бондхолдеров агрохолдинга согласовали условия реструктуризации долгового портфеля компании, который в настоящее время составляет $1,1 млрд.

По факту мошенничества возбужден ряд уголовных дел. Сын Ивана Гуты — Николай объявлен в розыск по линии Интерпола.