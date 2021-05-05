В "Нафтогазе" заявили о получении 12,6 млрд грн чистой прибыли в первом квартале 2021 года

Группа "Нафтогаз" получила 12,6 млрд грн чистой прибыли в первом квартале 2021 года.

Об этом заявил финансовый директор компании Петер ван Дрил в Facebook.

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"Раньше мы заявляли, что ожидаем, что "Нафтогаз" станет прибыльным в первом квартале. Я рад сообщить, что чистая прибыль в первом квартале 2021 года составляет 12,6 млрд грн (предварительный результат, который подлежит дальнейшему пересмотру). Чистая прибыль за тот же период 2020 года составила 3,2 млрд грн", — написал он в соцсети.

По его словам, бизнес-среда демонстрирует явные признаки восстановления при более высоких ценах и большем спросе, чем в прошлом году.

"Ожидаемый результат свидетельствует о нашей устойчивости благодаря улучшению прибыльности три квартала подряд", — подчеркнул Петер ван Дрил.

Ранее Кабинет министров уволил Андрея Коболева с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Правительство также прекратило полномочия независимых членов Наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" и представителей государства в набсовете этой компании.

В то же время, нынешних независимых членов Наблюдательного совета НАК и представителей государства в набсовете переизбрали в том же составе до проведения конкурса на 4 независимых членов совета.

Напомним, группа "Нафтогаз" в 2020 году получила убыток в 19 млрд грн в результате низкого спроса и цен на газ, в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.

Как сообщалось, с 29 апреля Кабмин назначил председателем правления "Нафтогаза" исполняющего обязанности министра энергетики Юрия Витренко.