Бизнес 10 минут назад

В налоговой разъяснили, когда ФЛП могут тратить деньги со счетов на свои нужды

Физлица-предприниматели имеют право использовать прибыль по своему усмотрению, но при одном условии

В налоговой разъяснили, когда ФЛП могут тратить деньги со счетов на свои нужды В налоговой разъяснили, когда ФЛП могут тратить деньги со счетов на свои нужды
Фото: Пиксабей

Физлица-предприниматели (ФЛП) могут тратить средства из бизнес-счетов на личные нужды только после уплаты налогов. Такое разъяснение обнародовали на сайте информационно-справочного департамента Государственной налоговой службы.

Отмечается, что ФЛП в соответствии с законодательством, имеют право использовать свою прибыль по своему усмотрению при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законодательством.

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Напомним, 8 января 2020 года Государственная налоговая служба сообщила, что Национальный банк Украины запретил физлицам-предпринимателям (ФЛП) тратить средства с предпринимательских счетов на собственные нужды.

А 16 января 2020 года в Нацбанке пообещали отменить запрет для ФЛП тратить деньги из бизнес-счетов на собственные нужды, который действует в Украине с 2003 года.

Как известно, 5 января 2020 года Нацбанк установил порядок открытия банками специальных счетов в соответствии с требованиями Кодекса Украины по процедурам банкротства и упростил для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) порядок закрытия банковских текущих счетов.

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