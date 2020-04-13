В "Нашей Рябе" назвали заявления АМКУ в свой адрес неуместными

Агроиндустриальный холдинг МХП не уменьшает и не планирует уменьшать объемы производства, а также поставок курятины на внутренний рынок.

Об этом сообщила пресс-служба компании на своей официальной странице в Facebook в ответ на заявление Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), в котором госведомство призвало холдинг не совершать действий, которые могут привести к ограничению объемов производства или реализации курятины на внутреннем рынке Украины.

В МХП отмечают, что на всех предприятиях группы введены дополнительные меры безопасности, производства работают на полную мощность, полностью обеспечивая потребности украинцев в ​​качественной, доступной и безопасной курятине.

"МХП как большой национальный бизнес подключился к борьбе с коронавирусной инфекцией, направив на это 84 млн грн. Мы поддерживаем больницы в Винницкой и Черкасской областях. Мы сохранили всех сотрудников и обеспечиваем бесперебойное безопасное производство. МХП понимает ситуацию, в которой оказался весь мир и Украина. И мы, конечно, подставили государству и украинцам не одно плечо, а все плечи, которые имеем. Мы, как и раньше, являемся теми, кто кормит Украину и еще треть мира", — подчеркнула спикер МХП Ирина Ванникова.

Она акцентировала, что МХП не уменьшает и не планирует уменьшать объемы производства и поставок курятины на внутренний рынок.

"Об этом даже речь не идет. Поэтому не удивительно, что государственные органы предостерегают МХП от уменьшения объемов производства", — заявила Ванникова.

Помимо обеспечения внутреннего рынка, МХП экспортирует продукцию в более чем 80 стран мира, поддерживая развитие национальной экономики.

"На фоне сокращения промышленного производства в Украине, кризиса среднего и малого бизнеса, который несет потери из-за временного прекращения деятельности в связи с коронавирусом, массовых сокращений и отпусков без сохранения зарплаты, такие компании, как МХП, содержать национальную экономику от сползания в пропасть. МХП благодарит Антимонопольный комитет Украины за повышенное внимание (https://bit.ly/2wv2Pn9), но отмечает, что такое внимание к МХП, учитывая вышесказанное, вообще не уместно", — подытожила пресс-секретарь МХП.

Ранее стало известно, что владелец крупнейшего производителя курятины в Украине компании "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк планирует в ближайшее время построить в Украине бульонный завод.