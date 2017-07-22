В небе над Великобританией не хватает места для самолетов

Минувшая пятница могла стать, возможно, самым загруженным самолетами днем в году, авиадиспетчеры обработали более 8 800 рейсов — рекордное количество для Британии.

В связи с этим они призвали к радикальной модернизации системы управления воздушным пространством над страной.

Как раз сейчас правительство Великобритании начало обсуждение стратегии развития авиационной отрасли на ближайшие 30 лет.

Диспетчеры ожидают, что им предстоит развести рекордные 770 тысяч рейсов в воздушном пространстве Британии в течение лета. Это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.

Но ресурсы Национальной службы управления воздушным движением Великобритании уже достигли своего предела.

"В последние несколько недель мы смогли справиться с рекордным ежедневным трафиком, но стареющая схема воздушного пространства Великобритании означает, что мы скоро достигнем предела", — сказал директор службы Джейми Хатчисон.

По оценкам британского департамента транспорта, если система управления воздушным пространством останется без изменений, к 2030 году будут задерживаться в 50 раз больше рейсов по сравнению с 2015 годом, а 8 тысяч рейсов в год будут отменяться.

Правительство ждет предложений по широкому кругу вопросов, начиная от организации пунктов сдачи багажа в городе, а не в аэропорту, и заканчивая решением задачи снижения уровня шума.