В Nestle признали, что 60% их продукции является нездоровой

В компании Nestle заявили, что более 60% ее продуктов не соответствуют критериям здорового питания. Об этом говорится в отчете компании, передает Marketing Media Review со ссылкой на Financial Times.

Компания отметила, что некоторые из ее продуктов никогда не будут здоровыми, независимо от того, сколько они будут обновляться.

По информации издания, в начале этого года состоялась презентация среди высшего руководства, в которой говорилось, что только 37% продуктов питания и напитков Nestle с разбивкой по выручке, за исключением таких продуктов, как корм для домашних животных, имеют рейтинг выше 3,5 по системе Health Star Rating в Австралии.

Около 70% пищевых продуктов не соответствовали требованиям, как и 96% напитков, за исключением чистого кофе. 99% портфеля кондитерских изделий и мороженого также не соответствовали стандарту.

Данные не включают корм для домашних животных, детское и лечебное питание.

При этом в Nestle подчеркнули, что обновляют свою стратегию в области питания и здоровья. Пищевой гигант заявил, что работает над "общекорпоративным проектом" по обновлению своей стратегии в области питания и здоровья и рассматривает весь свой портфель, чтобы убедиться, что его продукты соответствуют потребностям в питании.

Крупнейшая в мире пищевая компания заявила, что за последние семь лет снизила содержание сахара и натрия в своих продуктах примерно на 14-15%. В Nestle добавили, что продолжат делать свою продукцию более здоровой.

Кроме этого, в компании также заявили, что в последние годы она выпустила тысячи продуктов для детей и семей, которые соответствуют стандартам питания.

"Мы считаем, что здоровая диета означает нахождение баланса между благополучием и удовольствием. Это включает в себя наличие места для некоторых вкусных блюд, потребляемых в умеренных количествах. Наше направление не изменилось: мы продолжим делать наше портфолио вкуснее и полезнее", — говорится в сообщении.

Напомним, в январе этого года компания "Nestle Украина" объявила об официальном сотрудничестве с мировой компанией Starbucks. Так, Nestle стала официальным дистрибьютором кофе Starbucks в Украине, который теперь можно приобрести в розничных сетях.

Ранее сообщалось, что в рамках инициативы малый и средний бизнес, представители сферы HoReCa могут получить от подразделения Nestle Professional в Украине restart-kit, который поможет предпринимателям выйти из карантина в кратчайшие сроки и с меньшими финансовыми вложениями.

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