В новом ролике FAVBET и Banda хотят изменить отношение к беттингу

В FAVBET презентовали новый видеоролик, созданный креативным агентством Banda и продакшен студией shelter.film. Компания планирует отличаться от конкурентов интеллигентной рекламной кампанией "Будь всередині гри", задача которой изменить отношение потребителей к беттингу (ставкам на спорт) и прививать хороший вкус с помощью креативов. Впервые в истории категории в роликах нет без прямого call to action в духе "делай ставки". Эталоном коммуникации для креативщиков послужили британские букмекерские компании, которые работают с потребителем максимально интеллигентно. Режиссёром работы выступил Марек Партис (Чехия).

Ролик в формате спонсорства будет размещен на ТВ-каналах группы 1+1 (1+1, 2+2), каналах Медиа Группа Украина (ТРК Украина, Футбол 1/2/3). Полную версию ролика можно будет увидеть в Facebook и на YouTube. Креативщики создали универсальный инсайт — эмоциональное погружение в игру с каждой ставкой. Поэтому реклама будет транслироваться и на других ключевых для FAVBET рынках: Хорватии, Румынии и Беларуси.

"Мы не кричим, не завлекаем заманчивыми лозунгами, не обещаем легких побед, быстрых результатов. Мы, скорее, продолжаем говорить про эмоцию, раскрываем внутреннюю суть ставки, которая позволяет окунуться в мир игры и получить максимум вовлечения, интереса и приятного времяпровождения", — комментирует Борис Цомая, креативный директор FAVBET.

"Мы хотим отстроиться от всей категории, не кричать на человека, обещать выигрыши и заманивать громкими именами. В центре ролика не спортсмены, а обычные люди и матчи, которые не забываются", — соглашается с коллегой, Алексей Малышко, Head of brand FAVBET.

Также в компании планируют активно развивать благотворительный "FAVBET Foundation". Об этом говорится в материале отраслевого издания MMR.