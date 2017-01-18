В "Новусе" произошли кадровые рокировки

Игорь Ланда уходит с поста генерального директора сети "Новус", его место займет Марк Петкевич.

Марк Петкевич, с сентября 2015 года занимавший должность исполнительного директора, с 19 января назначен новым генеральным директором "Новус Украина".

Игорь Ланда стал генеральным директором компании БT Инвест Украина — представительства литовской компании BT Invest. Украинское подразделение холдинга развивает 4 направления деятельности: сеть супермаркетов "Новус", строительную компанию Stolitsa Group, развлекательный торговый центр Retroville и зерновой терминал в Николаеве.

Как подчеркнули в пресс-службе "Новус", кадровые изменения в структуре двух компаний стали естественным этапом их развития.

"Группа БТ Инвест активно развивается в Украине. Функции операционного контроля будет осуществлять генеральный директор Игорь Ланда", — отметили в NOVUS.

В компании также отметили, что сеть супермаркетов продолжает развиваться и ставит перед собой амбициозные цели. В планах сети на 2017 год открыть 5 новых магазинов и увеличить торговую площадь на 20 000 кв. м.

Сеть супермаркетов NOVUS работает на рынке Украины с 2008 года. Сеть насчитывает 34 торговых объекта разных форматов площадью от 800 до 7 000 кв. м. В 2015 году компания начала развивать франшизу. Первые два франчайзинговых магазина были открыты в Николаеве.

По данным "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", "Новус Украины" 2015 год закончил с чистым доходом в 3 млрд грн, что на 20,6% больше чем годом ранее. Чистая прибыль компании в 2015 году выросла до 271 млн грн с 67 млн грн 2014 года.