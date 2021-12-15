В Нью-Йорке бизнес штрафуют на $1000 за отказ сотрудников от вакцинации

В Нью-Йорке введут штрафы для бизнеса в размере $1000 за отказ сотрудников от вакцинации против коронавируса. Новые правила начинают действовать с 27 декабря. Об этом сообщает Bloomberg.

Для компаний, которые продолжат нарушать новые правила, поднимут штрафы еще выше.

"Нам нужны решительные меры сейчас. Цель не в том, чтобы наказать, а просто заставить это делать", — сказал мэр города Билл де Блазио.

В Нью-Йорке ввели обязательную вакцинацию для работников. При этом они не могут делать постоянно тесты на коронавирус, чтобы не делать прививку.

Де Блазио назвал это требование как "превентивный удар", поскольку в городе наблюдается рост заболеваемости на Covid-19. Мэр отметил, что этот шаг стал следующим шагом в ответных мерах города на пандемию коронавируса после того, как город обязал муниципальных сотрудников, работников по уходу за детьми и персонал частных школ сделать прививки.

Непривитых сотрудников просто не допустят к работе, а работодатели даже имеют право их уволить. Некоторый бизнес обязали проверить наличие документов о вакцинации у всех сотрудников.

"Я скажу вам то, что я слышал от нашего делового сообщества. Их самый большой страх - вернуться туда, где мы были в 2020 году, к ограничениям, к тому, что люди потеряют средства к существованию", — сказал мэр Нью-Йорка.

Распоряжение городских властей вступит в силу за несколько дней до того, как де Блазио покинет свой пост мэра. Новый избранный мэр Эрик Адамс сказал, что он будет следовать указаниям представителей здравоохранения.

В Украине же создали список профессий, представители которых не могу работать, не получив сначала вакцину против коронавируса.

Накануне Министерство здравоохранения Украины расширило перечень таких профессий. Приказ вступает в силу с 9 декабря. Работники, которые откажутся прививаться, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы.

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