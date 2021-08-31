В Одессе состоялся 11-й международный чемпионат по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021". В соревнованиях приняли участие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси, других стран, а также спортсмены из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона, Одессы.

Победителем в категории PRO среди мужчин (главная категория турнира) стал сквошист из Египта Ахмед Мухамед, а среди женщин в категории PRO перове место заняла Анастасия Костюкова из Украины.

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Турнир проходил в течение 4 дней на кортах фитнес-центра SPORT LIFE.

Организаторы турнира Дмитрий Щербаков и Максим Уракин ранее заявляли о необходимости популяризации сквоша в частности и спорта вообще через организацию турниров и привлечение украинского бизнеса в поддержку спорта. Основной целью турнира, по заявлениям организаторов, было укрепление спортивных и культурных связей между странами и спортсменами, популяризация и развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов.

Среди 150 участников были разыграны награды в 8-ми категориях. Призерами соревнований стали:

Мужчины (Категория PRO):

Первое место — Ахмед Мухамед (Египет);

Второе место — Clegg David (Австралия);

Третье место — Щербаков Дмитрий мл. (Украина).

Женщины (Категория PRO):

Первое место — Костюкова Анастасия (Украина);

Второе место — Зражевская София (Украина);

Третье место — Хмелевская Ольга (Беларусь).

Мужчины (Категория "Любители"):

Первое место — Алексеенко Алексей (Украина);

Второе место — Jack Lake (Англия);

Третье место — Попко Евгений (Украина).

Мужчины (Категория 40 +):

Первое место — Рыбальченко Константин (Украина);

Второе место — Желудков Тимофей (Украина);

Третье место — Thornton Ben (Англия).

Мужчины (Категория 45 +):

Первое место — Ковальчук Виктор (Украина);

Второе место — Костевич Александр (Украина);

Третье место — Балута Дмитрий (Украина).

Женщины (Категория" Любители"):

Первое место — Задорожна Ольга (Украина);

Второе место — Батршина Марьяна (Украина);

Третье место — Хомовская Валентина (Украина).

Юношеский турнир (Категория ВU-15):

Первое место — Шкарупило Роман (Украина);

Второе место — Панченко Артем (Украина);

Третье место — Куриляк Данило (Украина).

Категория GU-15:

Первое место — Крикун Анастасия (Украина);

Второе место — Супрун Елизавета (Украина);

Третье место — Бегеба Кристина (Украина).

Организаторы и спонсоры турнира:

Zenit Black Sea Open — самый крупный международный сквош-турнир за всю историю независимой Украины. О масштабе чемпионата свидетельствует как количество стран и участников, так и большое количество организаций, привлеченных к подготовке и проведению соревнований.

Главным организатором и фитнес-партнером мероприятия традиционно выступила национальная сеть фитнес-клубов номер 1- "Sport Life", а также компания MaxEvents.

Генеральным спонсором выступила топливно-энергетическая компания SOCAR.

Спонсорами чемпионата являются компании СОЛЯРІС АГРОЛЮКС, Tecnifibre, Reima.

Официальное пиво турнира от TERMOPUB.

Официальный винный партнер SHABO.

Партнер вечеринки и гостиница турнира — Premier Hotel Odesa.

Медицинский партнер чемпионата — медицинская группа "АДОНИС".

Фруктовый партнер — компания USPA fruit.

Главный информационный партнер турнира — Интерфакс-Украина.