В Одессе состоялся 11-й международный чемпионат по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021". В соревнованиях приняли участие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси, других стран, а также спортсмены из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона, Одессы.
Победителем в категории PRO среди мужчин (главная категория турнира) стал сквошист из Египта Ахмед Мухамед, а среди женщин в категории PRO перове место заняла Анастасия Костюкова из Украины.
Турнир проходил в течение 4 дней на кортах фитнес-центра SPORT LIFE.
Организаторы турнира Дмитрий Щербаков и Максим Уракин ранее заявляли о необходимости популяризации сквоша в частности и спорта вообще через организацию турниров и привлечение украинского бизнеса в поддержку спорта. Основной целью турнира, по заявлениям организаторов, было укрепление спортивных и культурных связей между странами и спортсменами, популяризация и развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов.
Среди 150 участников были разыграны награды в 8-ми категориях. Призерами соревнований стали:
Мужчины (Категория PRO):
Первое место — Ахмед Мухамед (Египет);
Второе место — Clegg David (Австралия);
Третье место — Щербаков Дмитрий мл. (Украина).
Женщины (Категория PRO):
Первое место — Костюкова Анастасия (Украина);
Второе место — Зражевская София (Украина);
Третье место — Хмелевская Ольга (Беларусь).
Мужчины (Категория "Любители"):
Первое место — Алексеенко Алексей (Украина);
Второе место — Jack Lake (Англия);
Третье место — Попко Евгений (Украина).
Мужчины (Категория 40 +):
Первое место — Рыбальченко Константин (Украина);
Второе место — Желудков Тимофей (Украина);
Третье место — Thornton Ben (Англия).
Мужчины (Категория 45 +):
Первое место — Ковальчук Виктор (Украина);
Второе место — Костевич Александр (Украина);
Третье место — Балута Дмитрий (Украина).
Женщины (Категория" Любители"):
Первое место — Задорожна Ольга (Украина);
Второе место — Батршина Марьяна (Украина);
Третье место — Хомовская Валентина (Украина).
Юношеский турнир (Категория ВU-15):
Первое место — Шкарупило Роман (Украина);
Второе место — Панченко Артем (Украина);
Третье место — Куриляк Данило (Украина).
Категория GU-15:
Первое место — Крикун Анастасия (Украина);
Второе место — Супрун Елизавета (Украина);
Третье место — Бегеба Кристина (Украина).
Организаторы и спонсоры турнира:
Zenit Black Sea Open — самый крупный международный сквош-турнир за всю историю независимой Украины. О масштабе чемпионата свидетельствует как количество стран и участников, так и большое количество организаций, привлеченных к подготовке и проведению соревнований.
Главным организатором и фитнес-партнером мероприятия традиционно выступила национальная сеть фитнес-клубов номер 1- "Sport Life", а также компания MaxEvents.
Генеральным спонсором выступила топливно-энергетическая компания SOCAR.
Спонсорами чемпионата являются компании СОЛЯРІС АГРОЛЮКС, Tecnifibre, Reima.
Официальное пиво турнира от TERMOPUB.
Официальный винный партнер SHABO.
Партнер вечеринки и гостиница турнира — Premier Hotel Odesa.
Медицинский партнер чемпионата — медицинская группа "АДОНИС".
Фруктовый партнер — компания USPA fruit.
Главный информационный партнер турнира — Интерфакс-Украина.