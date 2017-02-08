В офисе "Укргазвыдобування" снова обыски

Правоохранители утром в среду проводят обыск в головном киевском офисе ПАО "Укргазвыдобування" — дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины", сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в компании.

"У нас опять с утра обыск. Пока затрудняюсь сказать, кто конкретно обыскивает", — сказал собеседник.

Он сообщил, что глава правления компании Олег Прохоренко планирует на месте прокомментировать журналистам ситуацию около 11:00.

Ранее НАБУ задержало бывшего первого заместителя и заместителя главы правления ПАО "Укргазвыдобування", а также их подчиненную в рамках уголовного производства о злоупотреблениях при продаже газа, добытого в рамках совместной деятельности в схеме Онищенко.

"Укргазвыдобування", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей около 75% общей добычи газа. Также эксплуатирует Шебелинский ГПЗ.

В минувшем году оперативно-следственные действия в головном обыске "Укргазвыдобування" проходили несколько раз как с блокировкой работы сотрудников, так и без нее.