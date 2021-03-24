В Payoneer рассказали, как увеличились доходы украинцев на иностранных рынках в 2020 году

За 2020 год украинцы, работающие на международных рынках, увеличили своих доходы на 33% по сравнению с 2019-м. Наибольшего успеха достигли онлайн-преподаватели: за карантинный год им удалось заработать на 86% больше, чем годом ранее.

На 35% уровень доходов повысили онлайн-продавцы, а на 41% — ІТ-компании. При этом, суммы выплат украинским IT-предпринимателям от клиентов из Иордании выросли на 370%, из Саудовской Аравии — на 113%, из Сингапура — на 93%, подсчитали в компании Payoneer.

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В десятке стран, принесших украинцам наибольшие суммы выплат: США, Великобритания, Канада, Гонконг, Австралия, Нидерланды, Кипр, Израиль, Сингапур, Германия.

Инфографика: Payoneer

Онлайн-образование

Одним из главных трендов 2020 года стало онлайн-образование. Спрос на удаленное обучение вырос сразу с началом карантина — в марте и апреле уровень выплат преподавателям повысился на 19%. За второй квартал они заработали на 38% больше, за третий — на 4%, за четвертый — на 2%. Всего за 2020 доходы украинских онлайн-преподавателей увеличились на 86%. Больше всего выросли выплаты с Филиппин — на 409% по сравнению с 2019, из Гонконга — 154%, из Китая — на 145%, из Швейцарии — на 98%, из США — на 72%.

IT-компании

В прошлом году Украина, один из самых популярных центров IТ-аутсорсинга в мире, еще больше укрепила позиции на международном рынке. Так, по данным Payoneer, доходы украинских IT-компаний от иностранных клиентов увеличились на 41%. Во втором квартале прирост составил 10%, в третьем — 4%, в четвертом — еще 23%. Более того, украинские айтишники начали осваивать новые рынки. Так, суммы выплат из Иордании выросли на 370%, из Венгрии — на 344%, из Вьетнама — на 305%, из Саудовской Аравии — на 113%, из Сингапура — на 93%.

Онлайн-продавцы

Украинские онлайн-продавцы, работающие на международных площадках, вовремя подстроились под нужды покупателей и увеличили годовой доход на 35%. Во втором квартале их заработок повысился на 36%, в третьем — на 3%, в четвертом — на 11%. Значительно выросли суммы выплат из Швейцарии — на 3711%, из Франции — на 959%, из Германии — на 511%, из Канады — на 399%, из Литвы — на 72%.

Фрилансеры

Высокое качество работы и сравнительно низкие цены украинских фрилансеров были особенно привлекательными на международном рынке в 2020. Их годовой доход увеличился на 20%. Во втором квартале 2020 заработки украинских специалистов выросли на 6%, в третьем — на 2%, в четвертом — на 19%. Среди стран, откуда увеличились выплаты через Payoneer: Новая Зеландия — плюс 304%, Болгария — плюс 203%, Тайвань — плюс 181%, Испания — плюс 144%, Сингапур — плюс 60%.

Напомним, что Кабинет министров намерен подать в Верховную Раду законопроект, регулирующий взаимоотношения работников и работодателей в случае, когда невозможно заранее определить виды, объемы и периоды выполнения работы, в том числе фрилансеров.

Сейчас оформление работы в подобных случаях происходит в основном по гражданско-правовым договорам, а лица, выполняющие такие работы, лишены прав и гарантий, установленных законодательством о труде.

Правительство предлагает создать механизм легализации труда фрилансеров, что должно способствовать усилению их социально-трудовой защиты и сохранить мобильность работников.

Источник фото: Depositphotos