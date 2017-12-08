Польская обувная сеть откроет в Украине до 15 магазинов

Польский обувной бренд ССС в 2018 году намерен открыть до 15 новых магазинов в Украине. Об этом во время конференции Retail & Development Business Summit заявил Кшиштоф Янота, совладелец компании ССС Украина.

"В следующем году мы планируем открыть от 10 до 15 магазинов",— сказал Кшиштоф Янота. В свою очередь директор сети магазинов ССС Максим Кинаш добавляет, что это оптимистические планы по развитию компании.

"В наших планах на следующий год обновить дизайн и концепт наших магазинов. Мы намерены сделать наши магазины более просторными и изменить витрины, переместить кассу в конец зала",— рассказывает о грядущих изменениях Максим Кинаш. И добавляет, что задача нового формата состоит в увеличении узнаваемости бренда.

CCC Group — один из крупнейших игроков рынка обуви в Центральной Европе. К концу 2017 года в сети магазинов ССС работает почти 900 торговых точек в 16 странах Европы.

На данный момент в Украине работает 8 магазинов компании ССС.