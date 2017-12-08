Польская обувная сеть откроет в Украине до 15 магазинов

08 декабря 2017, 16:49
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Крупный производитель обуви из Польши намерен активно развиваться на украинском рынке

Польская обувная сеть откроет в Украине до 15 магазинов | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Польский обувной бренд ССС в 2018 году намерен открыть до 15 новых магазинов в Украине. Об этом во время конференции Retail & Development Business Summit заявил Кшиштоф Янота, совладелец компании ССС Украина.

"В следующем году мы планируем открыть от 10 до 15 магазинов",— сказал Кшиштоф Янота. В свою очередь директор сети магазинов ССС Максим Кинаш добавляет, что это оптимистические планы по развитию компании.

"В наших планах на следующий год обновить дизайн и концепт наших магазинов. Мы намерены сделать наши магазины более просторными и изменить витрины, переместить кассу в конец зала",— рассказывает о грядущих изменениях Максим Кинаш. И добавляет, что задача нового формата состоит в увеличении узнаваемости бренда.

CCC Group — один из крупнейших игроков рынка обуви в Центральной Европе. К концу 2017 года в сети магазинов ССС работает почти 900 торговых точек в 16 странах Европы.

На данный момент в Украине работает 8 магазинов компании ССС.

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: ритейл , обувь , инвестиции , польша

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Польская обувная сеть откроет в Украине до 15 магазинов | Потребрынки | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.12
EUR EUR - - 31.96
RUB RUB - - 0.46
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 26.6 12.98
Киевская область 26.12 12.89
Львовская область 25.87 13.08
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.