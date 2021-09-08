В порту Черноморска построят новый двухсторонний пирс для крупнотоннажных суден

Администрация морских портов Украины и СП "Рисоил Терминал", являющееся дочерней компанией швейцарской RISOIL S.A, подписали договор о строительстве в порту Черноморска нового пирса.

Об этом сообщает в Facebook министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Для Украины этот проект, по словам Кубракова, означает 40 млн долларов прямых инвестиций, увеличение экспортного потенциала и новые рабочие места.

Двухсторонний пирс длиной почти 340 м с размещением двух причалов длиной 290 м планируется построить между причалами 10 и 11. Такие причалы способны принимать и качественно обслуживать крупнотоннажные суда типа Panamax.

АМПУ со своей стороны должна углубить дно на подходах к новому пирсу в порту до 15 метров. Проект углубления дна в Черноморском порту уже реализован на 67%.

Потребность в углублении дна назрела еще 15 лет назад и отмечалась в стратегических планах развития порта. Проект нового пирса обсуждался 13 лет. Инвесторы были готовы вкладываться, но не хватало решительности и гарантий со стороны государства, рассказал Кубраков.

В договоре, подписанном АМПУ и СП "Рисоил Терминал", прописаны гарантии и обязательства как для инвестора, так и для государства.

"Это важный шаг к развитию портовой инфраструктуры. Напомню, около 17 млрд грн капитальных инвестиций в ближайшие 5 лет должны быть направлены на развитие портов. Иначе мы не то что потеряем экспортные возможности, но и начнем терять объемы экспорта столь же быстро, как мы потеряли портовый транзит", — сообщил Александр Кубраков.

В феврале 2021 года президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Инфраструктура" рассказал о планах развития морских портов Украины по программе "Большая стройка". В частности, речь идет о передаче портов в концессию и развитии речного транспорта.