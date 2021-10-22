Транспорт 1 час назад

В порту Черноморска судно протаранило причал (ФОТО)

На самом предприятии исключают ошибку лоцманов и винят в инциденте экипаж судна

Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM
Фото: USM

Судно для перевозки генеральных грузов HAKSA под флагом Палау утром 22 октября столкнулось с причалом в порту Черноморск (Одесская область). Как сообщает Ukrainian Shipping Magazine, судно, пришедшее из турецкого порта Гебзе, не успело затормозить и врезалось носом в причал №18.

В то же время, как уточняют в пресс-службе самого порта, информация о вероятной ошибке неопытного экипажа буксира, который сопровождал судно, не соответствует действительности.

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"Присутствие на судне лоцмана не освобождает капитана судна от ответственности за управление судном. Капитан судна должен сообщать об особенностях в управлении своего судна, любых известных ему ограничениях или неисправностях оборудования, двигателей, судовых устройств. Во-вторых, на буксирах "Бургас" и "Александрия", которые сопровождали HAKSA, работают опытные экипажи — средний стаж их работы составляет 20-25 лет", — заверил исполняющий обязанности директора порта Александр Попов.

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По решению капитана порта в связи с инцидентом будет проведено расследование, предприятие обещает сообщить о его результатах официально.

По предварительным данным, как отмечают в порту Черноморска, происшествие случилось из-за ошибки экипажа судна HAKSA или же из-за неисправности оборудования указанного судна во время выполнения маневровых работ на подходе к причалу.

Судно HAKSA построено в 1993 году. Его дедвейт составляет 3092 тонны, текущая осадка — 6 метров. Общая длина составляет 86,4 метра, а ширина — 14,54 метра.

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