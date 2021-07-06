Транспорт 1 час назад

В порту Херсона обнаружили фуру с радиоактивным металлоломом (ФОТО)

По данным Госпогранслужбы, грузовик отправили на отдельную площадку и приставили охрану

Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба
Фото: Госпогранслужба

Пограничники Херсонского отряда обнаружили грузовик с радиоактивным металлоломом в Херсонском морском торговом порту. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

После срабатывания комплекса "Янтарь" пограничники дополнительно проверили грузовик приборами радиационного контроля и установили, что радиационный фон металлолома в пять раз превышает допустимую норму.

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По данному факту сотрудники ГПСУ проинформировали Государственную экологическую инспекцию, Национальную полицию и Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Известно, что грузовик Scania прибыл из Полтавы. Отмечается, что сейчас автомобиль находится под охраной на отдельной площадке в порту.

Напомним, в феврале сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины нашла источник источник радиоактивного излучения "Криптон-85" на неработающем предприятии в Житомирской области.

Отметим также, что украинское Министерство культуры по случаю 35-летия аварии на Чернобыльской атомной электростанции инициировало внесение зоны отчуждения ЧАЭС в список мирового наследия ЮНЕСКО.

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