Энергетика 20 минут назад

В пригороде Ивано-Франковска прорвало магистральный газопровод (ФОТО)

Трубу пришлось временно отключить от подачи газа, а соседнее село — от электроэнергии

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Разгерметизация без последующего возгорания произошла 8 июня в 12:05 на магистральном газопроводе "Угерско — Ивано-Франковск — Черновцы" около села Клузов Ивано-Франковского района (ближайший пригород областного центра), сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В 13:00 аварийный участок протяженностью 12,8 км был перекрыт. На газоснабжение населенных пунктов происшествие не повлияло. Проведено переключение подачи газа по обходному газопроводу.

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"По информации очевидцев, произошел хлопок части газопровода в месте перехода с земли на поверхность без последующего горения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники Нацполиции", — сообщили в ГСЧС.

На место также выехали работают аварийные бригады "Ивано-Франковскгаз" и Богородчанского линейного производственного управления магистральных газопроводов, обслуживающего данный трубопровод. От ГСЧС привлечено 28 человек и девять единиц техники.

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По состоянию на 13:45 наблюдалось уменьшение давления утечки газа. Жертв и пострадавших нет. Подразделения ГСЧС провели эвакуацию двух жителей с территории дачного массива, проводится оповещение населения.

Жилые дома от места инцидента находятся на расстоянии 1 км, завод "Ивано-Франковскцемент" — на расстоянии 500 м. Проведено оцепление места разгерметизации. Кроме того, аварийная бригада РЭС обесточило село Клузов.

Отмечается, что газопровод не является транзитным, а используется лишь для украинских нужд ООО "Оператор ГТС Украины". В самой же компании обещают в ближайшее время сообщить о причинах инцидента.

Напомним также, что в январе произошел взрыв на газопроводе у города Лубны Полтавской области. Компания "Лубныгаз" тогда заявила о возможной причастности к инциденту бывшего депутата Верховной Рады Игоря Мосийчука.

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