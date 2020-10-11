В Prozorro теперь можно сообщать о нарушениях напрямую в Госаудитслужбу

В системе проведения аукционов Prozorro появилась техническая возможность сообщать о растратах в тендерах напрямую в Государственную аудиторскую службу.

Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

"На странице каждого тендера теперь есть кнопка "Нашли нарушения? Обратитесь в Госаудитслужбу", — говорится в сообщении.

"Нажав на нее, можно указать данные, выбрать из перечня нарушений в публичных закупках именно то, с которым он/она столкнулись, и подробно его описать", — разъяснили в Prozorro.

Как отмечается, после того как на обращение будет наложена цифровая подпись, сообщение попадет в кабинет Государственной аудиторской службы на Prozorro.

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При этом, если приведенных фактов будет достаточно, Госаудитслужба сможет проверить закупку и обязать исправить нарушения до момента растраты.

В то же время, если речь идет об уже потраченных бюджетных деньгах — наложить на нарушителей штраф или передать дело в суд.

Напомним, в международном рейтинге прозрачности публичных закупок, который проводит Институт развития и свободы информации (IDFI, Грузия) совместно с другими организациями, система публичных закупок Украины заняла 1 место.