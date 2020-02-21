В России выпустили беспилотный грузовик без кабины

Российская автомобилестроительная группа КамАЗ показала свой первый беспилотный грузовик, у которого полностью отсутствует кабина для водителя, сообщает ЦТС со ссылкой на Лига Бизнес.

По информации издания, грузовой автомобиль, получивший название "Челнок", оснащен продублированной передней и задней светотехникой, благодаря чему может менять траекторию движения без разворота.

В компании заявили, что уже создан первый образец грузовика, ведутся отладочные работы.

Напомним, компания Cruise, дочка General Motors, показала свой первый беспилотный автомобиль, разработанный в сотрудничестве с Honda.

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Ранее сообщалось, что Sony и Yamaha занимаются разработкой беспилотного электромобиля Sociable Cart (SC-1) со встроенной технологией дополненной реальности. Указано, что беспилотник будут использовать не для движения на дорогах общего пользования, а для экскурсий в тематических парках и специализированных зонах.

Ford Motor Co. и Volkswagen AG планируют выделить значительную сумму на совместную разработку электромобилей и самоуправляемых автомобилей, расширяя глобальный альянс для сокращения затрат на разработку и производство.

Американская компания Waymo, входящая в группу Alphabet, заключила соглашение c французским автопроизводителем Renault и его японским партнером Nissan о сотрудничестве в области развития и внедрения беспилотного транспорта на мировые рынки.