Транспорт 1 час назад

В "самые темные дни" Илон Маск предлагал Apple купить Tesla за десятую часть ее стоимости

Исходя из того, что капитализация Tesla в 2020 году превышает $600 млрд, можно предположить, что компанию могли продать за $60 млрд

Глава Tesla Илон Маск. Фото: Getty Images Глава Tesla Илон Маск. Фото: Getty Images
Глава Tesla Илон Маск. Фото: Getty Images

Главный акционер и руководитель Tesla Илон Маск рассказал, что предлагал гендиректору компании Apple Тиму Куку приобрести компанию. Об этом он заявил в Twitter, комментируя планы Apple запустить собственное производство электрокаров.

"В самые темные дни работы над программой Model 3 я обратился к Тиму Куку, чтобы обсудить возможность приобретения Tesla Apple (за одну десятую ее стоимости на сегодняшний день). Он отказался от встречи", — написал глава Tesla.

Кратко и по делу в Telegram

Исходя из того, что капитализация Tesla в 2020 году превышает $600 млрд, можно предположить, что компанию могли продать за $60 млрд.

Также Маск назвал "странными" намерения Apple выпускать электромобили. По его словам, создать однокорпусный аккумулятор (упоминается в планах Apple) — невозможно. А фосфат железа, из которого их планируют производить, уже используется Tesla на фабрике в Шанхае.

Напомним, в новом отчете Reuters шла речь о том, что Apple может начать производство собственного электромобиля уже в 2024 году.

В основе автомобиля якобы лежит батарея с "революционной" одноячеечной конструкцией. Сообщается, что это позволит компании добавить больше активного материала в силовой элемент, тем самым увеличив его возможности.

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Apple также изучает возможность использования литий-фосфатных батарей (LFP). Хотя они не такие емкие, как другие типы батарей, элементы питания LFP менее подвержены перегреву и им не нужен кобальт.

По данным Reuters, работа над автомобилем продвинулась достаточно далеко с тех пор, как Apple уволила 200 сотрудников из команды Project Titan. Теперь компания планирует "построить автомобиль для потребителей".

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