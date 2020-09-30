Бизнес 30 минут назад

В СБУ отрицают массовые жалобы бизнеса на работу спецслужбы

В 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию — 107 раз

Сергей Пунь. Фото: СБУ Сергей Пунь. Фото: СБУ
Сергей Пунь. Фото: СБУ

Разговоры о том, что предприниматели якобы массово жалуются на давление Службы безопасности Украины, являются манипулятивными и не соответствуют действительности.

На самом деле количество жалоб на Службу в Совет бизнес-омбудсмена значительно меньше, чем на другие государственные органы, заявил заместитель руководителя по вопросам реформы СБУ Сергей Пунь.

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"Не нужно манипулировать фантомным "кошмаренням" бизнеса — такие слова не подкреплены фактами. Стоит посмотреть на годовой отчет Совета бизнес-омбудсмена за 2019 год и все станет ясно", — отметил Пунь, комментируя заявления отдельных экспертов и общественных активистов.

В частности, в отчете отмечается, что количество обращений в отношении Службы безопасности Украины существенно уменьшилось (-45% против 2018 года и -59% против 2017 года).

Таким образом, в 2019 году было всего 17 жалоб на СБУ, тогда как на действия налоговиков жаловались 1073 раза, а на Нацполицию — 107 раз. В то же время СБУ системно выполняет рекомендации, которые предоставляет Совет бизнес-омбудсмена.

Пунь также обратил внимание на то, что различные информационные атаки относительно функционала СБУ являются свидетельством того, что вопрос реформы Службы стал слишком политизированным.

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"Навязывается мнение — если реформа не будет соответствовать чьим-то представлениям, пожеланиям или требованиям, то значит она "неправильная". Но разве критика ради критики является маркером эффективности?" — добавил представитель СБУ.

Он подчеркнул, что в доработанном законопроекте по реформе СБУ, который сейчас рассматривают комитеты Верховной Рады, учтены предложения международных партнеров. В частности, по ограничению полномочий СБУ по противодействию организованной преступности, экономическим и коррупционным преступлениям. Они могут осуществляться только в пределах контрразведывательной деятельности.

"Есть предохранители, чтобы Служба занималась только делами государственной безопасности", — заверил Пунь.

Также проект приводит в соответствие статус СБУ к закону "О национальной безопасности". То есть Служба является государственным органом специального назначения с правоохранительными функциями.

Указано, что за деятельностью СБУ внедряется 6 видов контроля: президентский, парламентский, финансовый, судебный, общественный и внутренний. Отдельно будет действовать прокурорский надзор.

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Кроме того, Пунь отметил, что для подрыва доверия к сектору нацбезопасности возможны разнообразные информационные вбросы.

"Сегодня Украина не может себе позволить быть слабой. С такими соседями и гибридными угрозами у нас просто нет другого выбора. Поэтому сильной должна быть и Служба безопасности Украины", — убежден он.

Ранее Шевченковский суд Киева обязал Службу безопасности Украины открыть уголовное производство по статьям 111 (государственная измена) и 114 (шпионаж) Уголовного кодекса в отношении главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

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