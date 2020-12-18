В США более 30 штатов подали иск против Google из-за монополии на рынке онлайн-поиска

В США более 30 штатов подали совместный иск в федеральный суд в Вашингтоне против интернет-гиганта Google.

Корпорацию обвиняют в монополии на рынке онлайн-поиска, что может повредить пользователям и рекламодателям, сообщает Associated Press.

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Указано, что монополия поисковика Google лишает пользователей преимуществ конкуренции, в частности возможности получать качественные услуги и быть более защищенными.

По словам генерального прокурора штата Колорадо Фила Вейзера, рекламодатели страдают из-за низкого качества услуг и высоких цен.

"Google использует свою властную позицию поисковой системы, которая собирает персональные данные пользователей, чтобы ограничить использование поисковиков-конкурентов и заставить бизнес использовать ее рекламные инструменты", — говорится в иске.

В свою очередь директор экономической политики Google Адам Коэн отметил, что такой иск может лишить жителей США доступа к полезной информации и бизнес-возможности выхода на связь с клиентами.

"Мы с нетерпением ждем рассмотрения этого дела в суде. Мы остаемся сосредоточенными на обеспечении качественного поиска для наших пользователей", — отметил он.

Таким образом, в суд обратились генпрокуроры 35 штатов, а также территорий Гуама, Пуэрто-Рико и округа Колумбия.

Известно, что за последние два дня это уже второй иск против Google с обвинениями в монополизме. Накануне прокуроры 10 штатов подали иск против корпорации, обвинив Google в сговоре с Facebook для подавления конкуренции.

Компании якобы договорились избегать конкуренции на рынке интернет-рекламы и координировали свои действия на аукционах, на которых распределялись заказы на рекламу.

Напомним, в октябре 2020 года Минюст США и прокуроры 11 штатов подали иск против компании Alphabet, которая владеет Google. Ее обвиняют в нарушении конкуренции: компания заключала с производителями смартфонов сделки, благодаря которым Google становился поисковиком по умолчанию. В компании обвинения отрицали.

Теперь же генпрокурор штата Айова просит Федеральный суд объединить иск 35 штатов с иском Минюста и 11 штатов. По его мнению, это обеспечит лучшее расследование.