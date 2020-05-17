В США два самолета залило пеной (ВИДЕО)

Два самолета American Airlines оказались залиты пеной в ангаре в результате срабатывания системы пожаротушения, сообщает Avianews.

По информации издания, разные источники называют сразу два возможных места инцидента — аэропорт Даллас/Форт-Уэрт и О"Хара в Чикаго.

На опубликованных видео не видно задымления или пламени, что может свидетельствовать об ошибочном срабатывании системы безопасности.

Похожий инцидент из-за сбоя произошел в начале мая в ангаре аэропорта Хитроу. Там пена вылилась на находящийся на техническом обслуживании Boeing 777 British Airways.

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В современных ангарах устанавливают системы пожаротушения, которые разбрызгивают пену с разных точек. На видео ниже можно увидеть испытания системы пожаротушения в ангаре канадской авиакомпании WestJet в аэропорту Калгари.

Эта технология позволяет быстро погасить пламя и минимизировать ущерб в случае воспламенения. Однако при ложном срабатывании требуется тщательная проверка систем самолет.

Ранее в Украине карантин из-за коронавируса продлили до 11 мая. При этом в плане снятия ограничений, который представило правительство, не указано, когда Украина может возобновить международное транспортное сообщение.

В то же время министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что о возобновлении авиасообщения раньше июня говорить точно нельзя.

Вскоре Криклий добавил, что сначала будут восстанавливать работу общественного транспорта, междугородного и межобластного транспорта. Потом — рассматривать возможность восстановить внутренние авиарейсы. Когда появится возможность