В США два самолета залило пеной (ВИДЕО)

Два самолета American Airlines оказались залиты пеной в ангаре в результате срабатывания системы пожаротушения, сообщает Avianews.

A fire supression system apparently malfunctioned today at Heathrow (TBJ or Tech 6), in the hangar where a Boeing 777-200ER (G-YMMB) British Airways was parked. Photos from a friend (1/2). @JacdecNew @jonostrower @MaxK_J @AirlineFlyer @thatjohn @scottiebateman @DaveWallsworth pic.twitter.com/A1EWY9LVUi