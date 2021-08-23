Энергетика 40 минут назад

В США назвали российский газ самым грязным из-за выбросов, давления и шантажа

По словам, присутствующей на трехсторонней встрече советницы министра энергетики Украины Ланы Зеркаль, министр энергетики США назвала российский газ "самым грязным", а министр энергетики Германии был вынужден оправдываться

Фото: Facebook/Лана Зеркаль Фото: Facebook/Лана Зеркаль
Фото: Facebook/Лана Зеркаль

США в ходе дискуссии вокруг "Северного Потока-2" назвали российский газ самым грязным из-за выбросов углекислого газа, а также давления и шантажа со стороны России. Об этом сообщила на своей странице в социальной сети Facebook советник министра энергетики Лана Зеркаль после встречи министров энергетики США, Германии и Украины в ходе Крымской платформы. 

"Руководительница американского министерства энергетики Дженнифер Грёнхольма была просто блестящая. Тезис о том, что российский газ грязный в мире через огромные выбросы СО2 в процессе добычи и транспортировки, так же как из-за коррупции, шантаж и манипуляции — просто бальзам на сердце. Сегодня впереди еще много встреч, в том числе двустороннее общение с американской делегацией", — написала Зеркаль.

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По ее словам, в ходе обсуждения газопровода "Северный Поток — 2" стороны пришли к согласию в вопросе, что экспортные газопроводы России должны работать в рамках ограничений Третьего энергетического пакета.

"Немецкий подход "Россия нас никогда не подводила, а что они там делают с Восточной Европой совсем другое" — больше не работает. Что хочется подчеркнуть — позиция Украины и США была настолько близкой, насколько это в принципе возможно. И Германия уже в позиции "пытаемся оправдаться хоть как-то". Но это откровенно слабо получается", — отметила Зеркаль.

Напомним, все участники первого саммита Крымской платформы в Киеве одобрили декларацию, фиксирующую непризнание незаконной аннексии украинского полуострова Россией.

Согласно сообщению, пресс-службы Президента Владимира Зеленского, декларация помимо прочьего предусматривает такие пункты:

что одобренная декларация предусматривает, среди прочего, такие пункты:

- непризнание незаконной аннексии Крыма Российской Федерацией;

- обязательство рассмотреть дополнительные дипломатические, политические, ограничительные санкции против России в случае дальнейшей агрессии;

- объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности, стабильности в Черноморском регионе.

Напомним также, 23 августа в Киеве начал свою работу саммит Крымская платформа, к участию в котором официально присоединились представители 45 стран и международных организаций.

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