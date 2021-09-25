Транспорт 60 минут назад

В США появятся дороги, заряжающие электрокары во время движения

На первом этапе в штате Мичиган построят полуторакилометровый участок трассы со встроенной беспроводной зарядкой

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В Соединенных Штатах Америки запускают проект по строительству экспериментального участка трассы, которая будет способна в автоматическом режиме осуществлять беспроводную зарядку электромобилей.

Об этом объявил Департамент экономического развития американского штата Мичиган, сообщает "Укравтопром".

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По мнению экспертов, уникальное дорожное покрытие позволит перестать беспокоиться о запасе хода. Авторы проекта отмечают, что система беспроводной зарядки, интегрированная в дорожное полотно, сможет заряжать любые виды электромобилей прямо во время движения.

Технология позволит водителям не беспокоиться о расположении станций зарядки. Специалисты уверены, что развитие подобной инфраструктуры расширит возможности использования как частного, так и коммерческого батарейного транспорта.

В ближайшее время транспортный департамент штата откроет прием заявок на разработку, испытания и внедрение технологии. На первом этапе в штате построят полуторакилометровую участок трассы со встроенной беспроводной зарядкой.

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Если эксперимент завершится успешно, подобное дорожное полотно могут проложить на других автотрассах региона.

В настоящее время технология находится пока на начальной стадии. В то же время, дороги с беспроводной зарядкой уже есть на шведском острове Готланд, в Тель-Авиве и немецком Карлсруэ.

Небольшие участки построил израильский стартап ElectReon, который использует для зарядки машин магнитные катушки, установленные в центре каждой полосы, на глубине восемь сантиметров от поверхности асфальта, и специальные ресиверы различной мощности.

Ранее сообщалось, что американский автопроизводитель Ford сокращает производство и временно останавливает ряд заводов из-за дефицита полупроводниковых чипов. 

Такое решение было принято на следующий день после того, как президент США посетил новый центр электромобилей Rouge в Дирборне, где Ford будет производить свой недавно анонсированный электрический пикап F-150 Lightning.

Согласно инфраструктурному пакету Байдена, на инвестиции в производство электромобилей будет выделено 174 млрд долларов. В Белом доме заявили, что эти деньги "позволят автопроизводителям стимулировать внутренние цепочки поставок от сырья до запчастей, переоборудовать заводы, чтобы конкурировать на мировом рынке, и поддержать производство аккумуляторов и электромобилей".

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