В США разработали технологию подводного накопления энергии

Ученые из Международного института прикладного системного анализа создали технологию Buoyancy Energy Storage Technology (BEST), которая накапливает энергию за счет плавучести, передает ecotechnica.com.ua.

Как сообщает издание, в основе системы лежит жестко закрепленная на морском дне платформа, к которой тросами присоединяются 100 резервуаров, объединенные в куб с длиной грани 100 метров.

Каждый из них представляет собой расположенную горизонтально трубу диаметром 10 м из полиэтилена высокой плотности.

По информации ecotechnica.com.ua, емкости заполняются газом, к примеру, воздухом или водородом. В нижних стенках труб сделаны отверстия, через которые заходит морская вода, сжимая газ.

Использование множества отдельных секций вместо одного большого резервуара минимизирует негативное влияние на систему перепадов давления из-за разницы в глубине.

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На платформе также установлены мощные электродвигатели. При подаче на них напряжения, они сматывают тросы, притягивая трубу к дну и превращая тем самым электрическую энергию в потенциальную.

Когда нужно ее высвободить, конструкция всплывает под действием силы Архимеда. Трубы тянут за собой тросы, раскручивая электромоторы, которые начинают работать как генераторы.

BEST может стать дешевой и эффективной системой, особенно при объединении ее с морскими ветряными электростанциями. Однако хотя подводное хранилище позволяет обеспечить большую емкость, полностью аккумуляторы оно не заменит, так как не способно быстро выделять сохраненную электроэнергию.

По мнению ученых, BEST подходит не только для накопления электроэнергии, но и для сжатия водорода, которое происходит за счет повышения давления воды по мере погружения труб на глубину.

Когда плавучая конструкция достигнет дна, сжатый водород будет отправлен на поверхность по трубопроводу или перекачанный в отдельный резервуар, который самостоятельно всплывет после заполнения газом. Как заявляют исследователи, BEST сжимает водород всего на 10% менее эффективно промышленных компрессоров, однако стоит в 30 раз дешевле.

Отмечается, что BEST позволит снизить стоимость накопления электроэнергии в 50-100 долларов за 1 МВт•ч.

Ранее сообщалось, что компании украинского бизнесмена Рината Ахметова "Метинвест" и ДТЭК прорабатывают идею производства "зеленого" водорода с помощью возобновляемых источников электроэнергии.