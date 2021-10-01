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АПК вчера, 17:50

В Сумской области запустили новый элеваторный комплекс

Общая мощность элеватора составит 100 тысяч тонн

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В селе Вязовое Сумской области компания СТС ввела в эксплуатацию первую очередь нового элеваторного комплекса.

Об этом сообщил куратор проекта Геннадий Клименко, пишет "АПК Информ". По информации издания, емкость первой очереди рассчитана на единовременное хранение 25 тысяч тонн зерна, а общая мощность элеватора составит 100 тысяч тонн.

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Элеваторный комплекс оснащен двумя емкостями основного хранения производства по 12,5 тысячи тонн каждая, двумя современными шахтными сушилками Bonfanti XL 295 (Италия) производительностью 63 т/ч каждая, при снятии влаги с 30% до 14% и транспортным оборудованием производительностью 180 т /час.

Это позволит обеспечить скорость приема зерна до 5 тысяч тонн в сутки.

"Элеватор готов к приему кукурузы. Предприятие будет предоставлять услуги товаропроизводителям, агрохолдингам и трейдинговой компании без каких-либо ограничений", — рассказал Клименко.

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Он добавил, что на территории комплекса завершается строительство двух железнодорожных веток из запроектированных четырех, что позволит размещать на них до 22 вагонов под погрузку. Узел отгрузки позволяет одновременно грузить и взвешивать два вагона на различных железнодорожных путях.

После завершения строительства второй очереди элеваторного комплекса предприятие сможет в сутки отгружать железнодорожный маршрут, состоящий из 54 вагонов.

Компания планирует приступить к строительству второй очереди комплекса уже в этом году.

Напомним, Карловский машиностроительный завод KMZ Industries, входящий в структуру инвестиционной компании Dragon Capital Investments Limited, ведет строительство элеваторного комплекса в Тернопольской области, рассчитанного на единовременное хранение до 25 тысяч тонн сельскохозяйственных культур.

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