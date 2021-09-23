В "Тарелку" на Лыбидской хотят поместить заведения общепита и торговли

Заключенный в августе 2021 года охранный договор на здание "Летающая тарелка" предусматривает появление внутри его заведений общепита и торговых площадей.

Об этом изданию "The Village Україна" сообщил один из основателей движения Save Kyiv Modernism Алексей Радинский.

По словам активиста, в охранном договоре есть пункт о том, что балансодержатель, которым является Институт научно-технической экспертизы и информации, обязуется использовать здание для размещения библиотеки, музея, заведений питания и торговли, а также административно-офисных помещений.

На данный момент "тарелка" находятся в аренде (с 2017 года на 50 лет) компании "Альдо", связанной с девелопером Вагифом Алиевым. Планы сделать "тарелку" частью своего ТРК Ocean Mall бизнесмен вынашивает с 2018 года.

Движение Save Kyiv Modernism вместе с архитектором "тарелки" Флорианом Юрьевым выступало против того, чтобы архитектурный объект превратился в торговый центр.

11 сентября 2021 года Флориан Юрьев скончался.

На заборе, которым ограждено здание "тарелки", размещен информационный стенд о планируемой реставрации. Заказчик работ — компания "Альдо". Генеральный подрядчик — компания "Капител Стоун" архитектора Виталия Молочко.

Ранее в эксклюзивном комментарии Delo.UA глава правления Mandarin Plaza Group, основателем которой является Вагиф Алиев, Александр Черницкий сообщал, что компания проведет реконструкцию здания, а также сохранит не только форму, но и вид здания, в том числе и барельефы на фасаде.