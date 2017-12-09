В транспорте Киева начали устанавливать оборудование для электронных билетов (фото)

09 декабря 2017, 18:15
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В столичном транспорте начался монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда

В транспорте Киева начали устанавливать оборудование для электронных билетов (фото) | Транспорт | Дело Увеличить картинку

В "Киевпасстрансе" начали монтаж электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Начали с электротранспорта, после чего начнут установку в автотранспорте. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook.

"КП "Киевпасстранс" начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Сначала валидаторы установят в электротранспорте, затем в автотранспорте", сообщили в ведомстве.

Полностью закончить монтажные работы и запустить электронный билет планируется в апреле следующего года.

Напомним, в начале года в "Киевпасстрансе" обещали поэтапное внедрение электронного билета до конца 2017 года. В первую очередь его использование планировали начать на линиях скоростного трамвая, фуникулере и городской электричке.

Фото: Киевпасстранс

Фото: Киевпасстранс

По материалам: Дело.UA
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Теги: транспорт , киевпастранс , пассажирские перевозки

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В транспорте Киева начали устанавливать оборудование для электронных билетов (фото) | Транспорт | Дело
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