В транспорте Киева начали устанавливать оборудование для электронных билетов (фото)

В "Киевпасстрансе" начали монтаж электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Начали с электротранспорта, после чего начнут установку в автотранспорте. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook.

"КП "Киевпасстранс" начало монтаж и тестирование электронного оборудования для автоматизированной системы оплаты проезда. Сначала валидаторы установят в электротранспорте, затем в автотранспорте", — сообщили в ведомстве.

Полностью закончить монтажные работы и запустить электронный билет планируется в апреле следующего года.

Напомним, в начале года в "Киевпасстрансе" обещали поэтапное внедрение электронного билета до конца 2017 года. В первую очередь его использование планировали начать на линиях скоростного трамвая, фуникулере и городской электричке.