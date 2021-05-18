В Украине 14% заведений питания не открылись после весеннего локдауна — исследование

После весеннего локдауна по коронавирусу в Украине 14% заведений общественного питания так и не открылись.

Об этом со ссылкой на данные IТ-компании Poster сообщает "Опендатабот".

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"На майские праздники ограничения были сняты, однако за этот период ресторанной сфере восстановиться не удалось. Открылось + 2% заведений. Оборот увеличился лишь на 2% по сравнению с показателями локдауна", — говорится в сообщении.

"Даже ожидаемый праздничный бум на "майских" не исправил ситуацию: отрасль потеряла 12% от оборотов до начала локдауна", — констатировали в "Опендатаботе".

При этом указано, что всего за год карантина по коронавирусу ресторанный бизнес Украины потерял почти 40% работающих заведений.

Ранее сообщалось, что столичные кафе и бары продолжают тайно принимать клиентов, несмотря на ограничения. Обычно посетители попадают в заведение "по звонку" или "по спискам" после предварительной брони.

Прибывших на место встречают и проводят через черный ход. Хотя штрафы за нарушение локдауна грозят внушительные — от 34 тысяч до 170 тысяч грн, — отдельные заведения работают даже после составления на них протокола.

Напомним, 28 апреля в Украине на фасадах ресторанов и магазинов стали появляться таблички с надписью "Мы хотим работать!". Так стартовала бессрочная акция предпринимателей, основное требование которой — обеспечение во время карантина равных условий работы для бизнеса, независимо от вида его деятельности.

Отмечается, что 22 апреля представители сфер экономики, которые больше всего страдают от локдаунов, создали оперативный штаб для защиты интересов работающих в условиях карантина.