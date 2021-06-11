Машиностроение 60 минут назад

В Украине будут производить боеприпасы для стрелкового оружия

Канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с "Укроборонпромом" в этом вопросе

В Украине будут производить боеприпасы для стрелкового оружия В Украине будут производить боеприпасы для стрелкового оружия

В Украине будут созданы мощности для производства боеприпасов к стрелковому оружию: канадская Waterbury Farrel подтвердила партнерство с компанией GL Munitions INC и государственным концерном "Укроборонпром".

Об этом сообщила пресс-служба госкомпании.

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"Всемирно известный производитель и поставщик оборудования для оборонной отрасли Waterbury Farrel (Канада) сообщил о запуске совместного с канадской компанией GL Munitions INC, ГК "Укроборонпром" и ГАХК "Артем" проекта по созданию в Украине предприятия по производству боеприпасов для стрелкового оружия", — говорится в сообщении.

При этом в Waterbury Farrel отметили, что гордятся сотрудничеством с коммерческой корпорацией правительства Канады, с которой "Укроборонпром" подписал соответствующий меморандум, и с нетерпением ожидают начала работ.

Waterbury Farrel — подразделение Magnum Integrated Technologies Inc. Компания участвует сразу в нескольких крупных международных проектах в оборонной отрасли.

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Как известно, в Украине нет полного цикла производства боеприпасов, а единственный завод по изготовлению патронов остался в оккупированном Луганске.

Напомним, 1 июня 2021 года "Укроборонпром" и ГАХК "Артем" подписали с канадскими партнерами меморандум о сотрудничестве в вопросах производства боеприпасов к стрелковому оружию.

Ранее сообщалось, что до конца 2019 года в Украине начнут производство патронов для автоматов и винтовок калибром 5,45 мм и 7,62 мм.

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