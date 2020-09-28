В Украине цена на э/энергию для промышленности неадекватно выше, чем в ЕС, — "Интерпайп"

Справедливая средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (ринок на добу наперед, РДН) должна составлять 1,10 — 1,20 грн за киловатт-час, при том, что сейчас она составляет 1,5 грн/кВт-час.

Об этом в интервью отраслевому агентству ExPro заявил директор по финансам и экономике "Интерпайп" Денис Морозов.

"Я считаю, что справедливая цена сегодня должна составлять 1,10-1,20 грн/кВт-час… Поэтому моя мысль, что дневные прайс-кэпы (ценовые ограничения на РДН) должны быть на уровне 1,7 — 1,8 грн/кВт-час", — говорит топ-менеджер.

Сейчас дневные прайс-кэпы составляют 2,048 грн/кВт-час, ночные — 0,9 грн/кВт-час. Из этого, говорит Денис Морозов, выходит, что среднее значение — 1,5 грн/кВт-час.

"Во всем мире цены сегодня ниже, чем в Украине… Есть публичные биржевые котировки, кроме того, мы общаемся с нашими конкурентами, партнерами. Мы понимаем, какая цена в Европе для промышленности — в Германии, Франции, Бельгии. Для некоторых европейских заводов электроэнергия в три раза дешевле, чем у нас сегодня, у некоторых — в два раза, у некоторых на 30%, — подчеркивает CFO "Интерпайп". - Когда мы рассказываем нашим партнерам о наших ценах, они говорят: "Ну, ребята, у вас цена выше, чем вообще возможно, у вас цена неадекватно высокая для промышленности". К сожалению, сегодня у наших конкурентов, например у французской компании Vallourec, цена ниже".

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По словам Дениса Морозова, в европейских странах, в частности, во Франции, помогают промышленности и "в кризис никто тарифы не поднимает". "У них есть специальные механизмы, чтобы промышленность напрямую покупала атомную энергию по конкурентной цене, которая покрывает затраты и генерирует прибыльность для атомной электростанции", — объясняет топ-менеджер.