Энергетика 8 минут назад

В Украине цена на э/энергию для промышленности неадекватно выше, чем в ЕС, — "Интерпайп"

В европейских странах в кризис не поднимают тарифы для промышленности

Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Справедливая средневзвешенная цена на электроэнергию на рынке на сутки вперед (ринок на добу наперед, РДН) должна составлять 1,10 — 1,20 грн за киловатт-час, при том, что сейчас она составляет 1,5 грн/кВт-час. 

Об этом в интервью отраслевому агентству ExPro заявил директор по финансам и экономике "Интерпайп" Денис Морозов

Кратко и по делу в Telegram

"Я считаю, что справедливая цена сегодня должна составлять 1,10-1,20 грн/кВт-час… Поэтому моя мысль, что дневные прайс-кэпы (ценовые ограничения на РДН) должны быть на уровне 1,7 — 1,8 грн/кВт-час", — говорит топ-менеджер. 

Сейчас дневные прайс-кэпы составляют 2,048 грн/кВт-час, ночные — 0,9 грн/кВт-час. Из этого, говорит Денис Морозов, выходит, что среднее значение — 1,5 грн/кВт-час. 

"Во всем мире цены сегодня ниже, чем в Украине… Есть публичные биржевые котировки, кроме того, мы общаемся с нашими конкурентами, партнерами. Мы понимаем, какая цена в Европе для промышленности — в Германии, Франции, Бельгии. Для некоторых европейских заводов электроэнергия в три раза дешевле, чем у нас сегодня, у некоторых — в два раза, у некоторых на 30%, — подчеркивает CFO "Интерпайп". -  Когда мы рассказываем нашим партнерам о наших ценах, они говорят: "Ну, ребята, у вас цена выше, чем вообще возможно, у вас цена неадекватно высокая для промышленности". К сожалению, сегодня у наших конкурентов, например у французской компании Vallourec, цена ниже". 

Читайте также:
В ЕС по зеленому тарифу платят те, у кого много выбросов СО2, — Денис Морозов

По словам Дениса Морозова, в европейских странах, в частности, во Франции, помогают промышленности и "в кризис никто тарифы не поднимает". "У них есть специальные механизмы, чтобы промышленность напрямую покупала атомную энергию по конкурентной цене, которая покрывает затраты и генерирует прибыльность для атомной электростанции", — объясняет топ-менеджер.

АВТОР:

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Власти системно вводят новые правила на рынке электроэнергии для роста цен — "Интерпайп"
Власти системно вводят новые правила на рынке электроэнергии для роста цен — "Интерпайп"
"АМКР" просит Геруса о моратории на повышение тарифов на электроэнергию до конца 2021 г.
"АМКР" просит Геруса о моратории на повышение тарифов на электроэнергию до конца 2021 г.
В ЕС по зеленому тарифу платят те, у кого много выбросов СО2, — Денис Морозов
В ЕС по зеленому тарифу платят те, у кого много выбросов СО2, — Денис Морозов
Загрузка...
Новое видео
Как пиар может работать в качестве канала коммуникации — Александр Стенькин, Watsons

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Война в Нагорном Карабахе: количество погибших возрастает

  3. Партию "Демократична сокира" не зарегистрировали на выборы в Киевсовет: "Мы идем в суд"

  4. Кабмин решил докапитализировать Укрэксимбанк за счет ОВГЗ

  5. Россия создает фонд нефтяных скважин для выхода из ОПЕК+

Ивент
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Мировые эксперты по закупкам и Supply Chain на онлайн-конференции в октябре 2020 года
Руководители и специалисты по закупкам, коммерческие директора, директора по производству и логистике, менеджеры профильных направлений — 400+ участников в этом году соберутся для обсуждения изменений в закупках и цепочке поставок в период Covid
Загрузка...