Потребрынки 1 час назад

В Украине цены на огурцы подскочили более чем в два раза

По мнению аналитиков, подорожание произошло из-за сокращения предложения тепличных огурцов на украинском рынке

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

За последнюю неделю (со 2 по 6 ноября) цены на тепличные огурцы в Украине увеличились в два и более раза.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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"К концу уходящей недели диапазон оптовых цен на короткие бугорчатые огурцы в Украине уже составлял 25 — 33 грн/кг, тогда как предыдущая неделя завершилась диапазоном цен на более низком уровне, 10 — 18 грн за килограмм", — говорится в сообщении.

По мнению специалистов, стремительное уменьшение предложения коротких тепличных огурцов на украинском рынке связано с традиционным завершением очередного севооборота в хозяйствах. 

При этом пасмурная и прохладная погода, которая наблюдается в Украине уже на протяжении нескольких недель, только ускорила процесс завершения очередного сезона коротких бугорчатых огурцов в Украине.

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В ближайшее время ожидается прибытие в Украину первых в этом сезоне оптовых партий тепличных огурцов из Турции.

"Прогнозируемая цена на данную продукцию в Украине может варьироваться в диапазоне 27-28 гривен за килограмм. То есть новый сезон импортных тепличных огурцов в Украине можно официально считать открытым", — отмечают эксперты.

Напомним, аналогичная ситуация наблюдалась в конце августа прошлого года, когда тепличные комбинаты Украины повысили цены на огурцы в среднем на 29%

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