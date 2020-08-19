В Украине хотят значительно повысить штрафы для перегруженных фур

Правительство планирует повысить штрафы украинским перевозчикам за перегруженные фуры.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на презентации итогов пилотного проекта системы взвешивания в движении WiM.

Если сейчас сумма штрафа составляет от 8500 (за перегруз 5%) до 34 тысяч грн (свыше 20%), то в планах госагентства начислять от 34 тысяч грн до 100 тысяч грн штрафа.

При этом штраф сделают одним, без добавочной платы за проезд, как оплачивают сейчас.

Указано, что процесс начисления штрафа планируют полностью автоматизировать, убрав с дороги сотрудников Укртрансбезопасности и остановки транспорта.

По словам Криклия, процесс начисления штрафа будет похож на фотофиксацию превышения скорости: вес и номерной знак транспортного средства будут зафиксированы, штраф оформлен и выставлен в электронном варианте.

При этом органам местного самоуправления хотят дать возможность устанавливать системы WiM на местных дорогах.

Также глава Мининфраструктуры рассказал, что некоторый процент со штрафов за перегруз планируют оставлять местному самоуправлению для обслуживания дорог.

Напомним, в сентябре 2019 года "Укравтодор" запустил в тестовом режиме 2 из 6 запланированных комплексов весогабаритного контроля (Weigh in motion, WIM).