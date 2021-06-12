В Украине из-за дождей резко дорожают огурцы

После довольно резкого снижения цен на огурцы, которое наблюдалось неделю назад, сейчас в данном сегменте снова преобладает тенденция к повышению цен. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По мнению экспертов, продолжительная мрачная и холодная погода на всей территории Украины вызвала уменьшение предложения огурца на рынке, и как следствие — рост цен в данном сегменте.

Аналитики отмечают, что цена на огурцы, по состоянию на 9 июня, формировалась в пределах 10 — 18 грн за кг ($ 0,37 — 0,66 за кг), что в среднем на 26% дороже, чем неделей ранее.

Как подчеркивают специалисты, основной причиной подорожания огурца на украинском рынке является существенное сокращение предложения этой продукции.

Так, в тепличных комбинатах на сегодняшний день проводятся зачистки перед подготовкой ко второму севообороту, что повлекло за собой значительное сокращение сбора тепличного огурца.

В то же время предложение огурца из летних теплиц также заметно уменьшилась, что обусловлено снижением темпов сбора урожая из-за холодной и пасмурной погоды.

На сегодняшний день огурцы в Украине уже стоят в среднем в 2,2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Напомним, уровень потребительских цен в Украине в апреле 2021 года вырос на 8,4% по сравнению с апрелем 2020 года, а по сравнению с мартом 2021 года — на 0,7%.