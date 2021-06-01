В Украине из-за повышенного спроса растут цены на услуги сантехников и маляров

За прошедшую весну на услуги сантехников было около 10 тысяч заказов, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 45% превышает показатели 2019-го года, из-за чего вырос и средний чек за услугу на 6% — до 590 грн за один заказ. Самые популярные запросы — ремонт крана и унитаза, устранение течи, установка смесителя и водонагревателя.

Также стали более востребованы у украинцев и малярные работы: по сравнению с прошлой весной спрос на них увеличился почти на 90%. Популярностью пользуются шпаклевка, отделка, побелка, покраска окон, стен и потолков. В среднем один заказ обходится в 3000 грн, что на 28% больше, чем весной прошлого года.

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Спрос на укладку плитки и штукатурные работы также вырос почти на 60%. В основном плиточников нанимали, чтобы облицевать ванную, а штукатурщиков — чтобы подготовить стены под поклейку обоев. Средний чек за услуги плиточников вырос на 6 % — до 5450 грн, а у штукатурщиков на 15% — до 5600 грн.

Почти на 50% больше работы и у электриков: их вызывали, чтобы повесить люстру, заменить проводку и розетки, отремонтировать светильник. В среднем один заказ обходится украинцам в 800 грн, что на 12% больше, чем прошлой весной.

Также, как отмечают аналитики портала Kabanchik.ua, с началом дачного сезона в Украине на 77% по сравнению с весной прошлого года вырос спрос на услуги садовников. Самые популярные заказы — обрезка деревьев и подготовка почвы перед посадкой. Садоводов также просили удалить засохшие ветки, обмороженные побеги и лишние ответвления. Средний чек увеличился на 6% — до 590 грн за один заказ. Всего этой весной на услуги садовников украинцы потратили 2,2 млн грн, что в 2 раза превышает показатели прошлого года и на 27% — позапрошлого.

Напомним, как ранее сообщалось, украинцы из-за пандемии коронавируса стали тратить меньше денег на алкоголь, но больше — на лекарства.