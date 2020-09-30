В Украине на 20% снизились цены на яблоки

В Украине средние оптовые цены на яблоки колеблются в пределах 11-13 грн/кг.
Для сравнения, еще в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже, сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации.
"Украинские производители активно занимаются сбором яблок осенних сортов, соответственно, предложение на рынке увеличивается с каждым днем. На сегодняшний день цены на яблоки в Украине самые высокие, по меньшей мере, за последние 3 года. В аналогичный период 2019 года местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 грн дешевле, чем сегодня, а в конце сентября 2018 года украинские садоводы отгружали десертные яблоки в среднем по 7-8 грн/кг", — говорится в сообщении.
При этом аналитики отмечают, что на ценовую ситуацию, которая сложилась сегодня, существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона — в середине июля украинские садоводы реализовывали первые партии яблок по 20-22 грн/кг.
"Еще один фактор, который сказался на ценовой ситуации на рынке яблок — задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране. Также, отметим, в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, которые сказались на снижении валового сбора ранних сортов", — подчеркивают специалисты.
При этом они признают, что потери в сегменте яблок были не такими значительными, как в сегменте абрикосов и черешни, тем не менее, украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%.
"На урожай яблок поздних сортов неблагоприятные погодные условия повлияли не так существенно. Соответственно, ожидается, что валовой сбор яблок в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня", — добавили специалисты УПОА.
К тому же, аналитики считают, что из-за сильных дождей летом, в этом сезоне будет собрана значительная часть яблок невысокого качества, то есть таких, которые не могут долго храниться. Таким образом, фермеры будут пытаться реализовать такую продукцию как можно скорее.
Сейчас прогнозируется, что в ближайшее время цены на яблоки на внутреннем рынке будут и в дальнейшем снижаться.
Напомним, агрономы в 2020 году ожидают от 800 тысяч до 1 млн тонн урожая промышленного яблока.