В Украине на 20% снизились цены на яблоки

В Украине средние оптовые цены на яблоки колеблются в пределах 11-13 грн/кг.

Для сравнения, еще в начале сентября производители яблок реализовывали свою продукцию на 15-20% дороже, сообщает пресс-служба Украинской плодоовощной ассоциации.

"Украинские производители активно занимаются сбором яблок осенних сортов, соответственно, предложение на рынке увеличивается с каждым днем. На сегодняшний день цены на яблоки в Украине самые высокие, по меньшей мере, за последние 3 года. В аналогичный период 2019 года местные яблоки реализовывались в среднем на 1-1,5 грн дешевле, чем сегодня, а в конце сентября 2018 года украинские садоводы отгружали десертные яблоки в среднем по 7-8 грн/кг", — говорится в сообщении.

При этом аналитики отмечают, что на ценовую ситуацию, которая сложилась сегодня, существенно повлияли рекордно высокие цены на яблоки в начале сезона — в середине июля украинские садоводы реализовывали первые партии яблок по 20-22 грн/кг.

"Еще один фактор, который сказался на ценовой ситуации на рынке яблок — задержка яблочного сезона в среднем на 7-10 дней в связи с неблагоприятными погодными условиями в стране. Также, отметим, в апреле и мае в Украине было зафиксировано сразу несколько волн заморозков, которые сказались на снижении валового сбора ранних сортов", — подчеркивают специалисты.

При этом они признают, что потери в сегменте яблок были не такими значительными, как в сегменте абрикосов и черешни, тем не менее, украинские производители из центральных и западных областей сообщали, что потери урожая достигают 20-30%.

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"На урожай яблок поздних сортов неблагоприятные погодные условия повлияли не так существенно. Соответственно, ожидается, что валовой сбор яблок в этом сезоне не упадет ниже прошлогоднего уровня", — добавили специалисты УПОА.

К тому же, аналитики считают, что из-за сильных дождей летом, в этом сезоне будет собрана значительная часть яблок невысокого качества, то есть таких, которые не могут долго храниться. Таким образом, фермеры будут пытаться реализовать такую ​​продукцию как можно скорее.

Сейчас прогнозируется, что в ближайшее время цены на яблоки на внутреннем рынке будут и в дальнейшем снижаться.

Напомним, агрономы в 2020 году ожидают от 800 тысяч до 1 млн тонн урожая промышленного яблока.