Потребрынки 1 час назад

В Украине на треть обвалилось производство муки

За январь и февраль в Украине существенно сократилось производство практически всех видов хлебобулочных изделий

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

В течение двух месяцев 2021 года объем производства муки в Украине сократился на 32% и составил 170,7 млн тонн.

Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает Agropolit.

Кратко и по делу в Telegram

Так, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе — феврале составило 122,8 тысячи тонн, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом производство пшеничного хлеба сократилось на 9% — до 48,7 тысячи тонн, а пшенично-ржаного — на 7,8% (37 тысяч тонн).

Читайте также:
В Украине резко взлетели цены на муку

Кроме этого, за два месяца текущего года украинские предприятия сократили производство таких мучных изделий:

сладкого печенья на 9,3% — до 21,5 тысячи тонн;

сдобной выпечки на 11% — до 9,6 тысячи тонн;

тортов и кондитерских изделий на 3,4% — до 15,8 тысячи тонн.

За этот период производство макаронных изделий сократилось на 1,6% (9,4 тысячи тонн).

Напомним, в Украине в январе 2021 года было произведено 84,9 тысячи тонн муки, что является абсолютным месячным минимумом с начала наблюдений в 1999 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинские сельхозпредприятия наращивают поголовье свиней
Украинские сельхозпредприятия наращивают поголовье свиней
Более 60% украинского ячменя экспортируется в Китай — Госпотребслужба
Более 60% украинского ячменя экспортируется в Китай — Госпотребслужба
В ночь на воскресенье Украина переводит часы вперед
В ночь на воскресенье Украина переводит часы вперед
Загрузка...
Новое видео
"Юмор — это мощный HR-инструмент сплочения коллектива", — основательницы Business Stand Up Agency о стендап-культуре в Украине

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. За сутки в Украине коронавирус диагностировали у 8 346 человек, 178 пациентов умерли

  3. Создателю одного из крупнейших сервисов для фишинговых атак на банки объявили о подозрении

  4. Зарезали и выбросили в канаву: Под Киевом нашли тело активиста-ветерана АТО

  5. Первый пул для майнинга "зеленой" криптовалюты запущен в работу — СМИ

Ивент
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
SHE Congress 2021: украинские предпринимательницы расскажут, как масштабировать бизнес
Ключевая тема главного события деловых женщин SHE Congress 2021: "Break the rules: как построить глобальный бизнес, разрушить стереотипы и ограничивающие убеждения, чтобы сделать шаг к масштабному бизнесу или реализоваться в карьере"
Загрузка...