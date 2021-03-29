В Украине на треть обвалилось производство муки

В течение двух месяцев 2021 года объем производства муки в Украине сократился на 32% и составил 170,7 млн тонн.
Об этом со ссылкой на данные Государственной службы статистики сообщает Agropolit.
Так, производство хлеба и хлебобулочных изделий в Украине в январе — феврале составило 122,8 тысячи тонн, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
При этом производство пшеничного хлеба сократилось на 9% — до 48,7 тысячи тонн, а пшенично-ржаного — на 7,8% (37 тысяч тонн).
Кроме этого, за два месяца текущего года украинские предприятия сократили производство таких мучных изделий:
сладкого печенья на 9,3% — до 21,5 тысячи тонн;
сдобной выпечки на 11% — до 9,6 тысячи тонн;
тортов и кондитерских изделий на 3,4% — до 15,8 тысячи тонн.
За этот период производство макаронных изделий сократилось на 1,6% (9,4 тысячи тонн).
Напомним, в Украине в январе 2021 года было произведено 84,9 тысячи тонн муки, что является абсолютным месячным минимумом с начала наблюдений в 1999 году.