Промышленность 1 час назад

В Украине обвалилось производство табака для кальяна

В 2018 году выпуск кальянных смесей в нашей стране уменьшился на 45,8%, а за первое полугодие 2019 года падение производства составило еще 22,1%

В Украине обвалилось производство табака для кальяна В Украине обвалилось производство табака для кальяна
Фото: Школа жизни

Анализ рынка табака для кальяна в Украине показывает, что теневая доля на нем достигает 98,5%, а объем законного производства имеет сильную и устойчивую тенденцию к сокращению. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting.

Так, в 2018 году выпуск кальянных смесей в нашей стране уменьшился на 45,8% по сравнению с 2017-м, а за первое полугодие 2019 года падение производства составило еще 22,1%.

Таким образом, рынок табака для кальяна в Украине в настоящее время находится под влиянием следующих основных факторов:

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  • высокая стоимость импортной продукции и ее зависимость от курса национальной валюты;
  • незначительный объем и сокращение легального производства курительных смесей;
  • доминирование теневого сектора.

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Ранее Верховная Рада при голосовании за внесение изменений в Налоговый кодекс приняла поправки, которые повышают ставку акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с 1 января 2021 года в четыре раза.

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