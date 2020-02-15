В Украине обвалилось производство табака для кальяна

Анализ рынка табака для кальяна в Украине показывает, что теневая доля на нем достигает 98,5%, а объем законного производства имеет сильную и устойчивую тенденцию к сокращению. Об этом сообщают эксперты Pro-Consulting.

Так, в 2018 году выпуск кальянных смесей в нашей стране уменьшился на 45,8% по сравнению с 2017-м, а за первое полугодие 2019 года падение производства составило еще 22,1%.

Таким образом, рынок табака для кальяна в Украине в настоящее время находится под влиянием следующих основных факторов:

высокая стоимость импортной продукции и ее зависимость от курса национальной валюты;

незначительный объем и сокращение легального производства курительных смесей;

доминирование теневого сектора.

Ранее Верховная Рада при голосовании за внесение изменений в Налоговый кодекс приняла поправки, которые повышают ставку акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева с 1 января 2021 года в четыре раза.