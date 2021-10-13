В Украине отказались от пошлин на электропроводку

11 октября Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отменила свое решение от 23 апреля о введении 23,5%-ной специальной пошлины на импортную проводниковую продукцию, которое должно было вступить в силу в середине октября.

Как сообщает "Урядовый курьер", комиссия установила, что "национальные интересы не требуют применения специальных мер".

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации издания, пересмотр апрельского решения был начат 23 сентября по инициативе Министерства цифровой трансформации Украины.

Как сообщалось, МКМТ только 14 сентября опубликовала в "Урядовом курьере" решение от 23 апреля о применении сроком на три года пошлины на импорт проводов независимо от страны происхождения: в первый год действия — 23,5%, во второй — 22,3% и в третий — 21,2%.

Решение должно было вступить в силу через 30 дней после публикации.

Читайте также: Британия изменит антидемпинговую защиту от украинской стали после Brexit

В то же время против введения пошлин выступила Американская торговая палата в Украине (AmCham) и операторы связи.

Расследование в отношении импорта проводниковой продукции было возбуждено 28 июля 2020 года по инициативе заводов "Одесскабель" и "Южкабель" (суммарно производят свыше 50% этой продукции в Украине).

За период расследования — с начала 2017 года до середины 2020 года — объемы импорта выросли на 128,8%, доля импорта в общем производстве — на 180,4%, в потреблении — на 74,8%.

По данным Гостаможслужбы, импорт в Украину по общему коду 8544 "Провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические проводники, кабели волоконно-оптические" за первое полугодие 2021 года составил 30,2 тыс. тонн на $310,95 млн, увеличившись за год соответственно на 24,6% и 44,9%.

Попытки Минцифры добиться пересмотра решения МКМТ раскритиковала ассоциация "Укрэлектрокабель", которая объединяет 16 предприятий, в том числе 12 производители кабельной продукции, трех производителей основных материалов и УкрНИИКП.

"Это создает крайне опасный прецедент, доказывая, что легальные механизмы защиты внутреннего рынка вновь уступают место неформальным договоренностям, как это было еще лет десять назад…. Мы удивлены, что Минцифры, которое не является членом МКМТ, не отвечает за развитие промышленности, грубо вмешивается и… уничтожает национального производителя", — прокомментировал действия Минцифры глава ассоциации Анатолий Пушкарь.

Напомним, в мае 2020 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении окончательных антидемпинговых пошлин в размере 51,52% в отношении импорта в Украину стальных бесшовных горячедеформированных труб из Китая.

Перед этим МКМТ решила ввести на 5 лет антидемпинговую пошлину в размере 50,09% на импорт в Украину из России стальных проводов, тросов и канатов.

Ранее Европейская комиссия начала второй этап проверки действующих защитных мер, направленных на ограничение импорта стальной продукции в страны региона.